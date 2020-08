Tụ tập ở quán internet ở Hải Dương, 13 người bị phạt hành chính ​

Công an huyện Thanh Hà, công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13 người tại một quán internet; phạt 7,5 triệu đồng 1 chủ tài khoản facebook do hành vi đăng tải bài viết nội dung không đúng sự thật về dịch Covid-19.

Mặc dù UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định tạm dừng một số hoạt động tập trung đông người từ 0h ngày 14/8 như quán ăn, cà phê, quán game, rạp chiếu phim... để hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19 nhưng vẫn có nhiều trường hợp không chấp hành.

Xử phạt vi phạm hành chính đối tại một điểm kinh doanh game/internet trên địa bàn xã Tân An, huyện Thành Hà.

Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương vừa phát hiện 1 cơ sở kinh doanh Internet và trò chơi điện tử tại xã Tân An, huyện Thanh Hà mở cửa hoạt động với 13 người đang sử dụng dịch vụ. Những đối tượng này đã bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với mức 800.000 đồng/người.

Lực lượng chức năng cũng vừa ra quyết định xử chủ tài khoản facebook “Làn Nam” do đăng tải bài viết với nội dung “Ở 6 xã khu Hà Đông, Chung tâm Đình phù tinh đã có ổ dịch covit bà con không nên ra ngoài nhé! Nhà nào nhà đấy”, kèm 3 hình ảnh có nội dung liên quan đến tình hình dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng xử phạt chủ tài khoản facebook "Làn Nam" 7,5 triệu đồng do đăng tải thông tin sai sự thật.



Qua xác minh, chủ tài khoản facebook này là là Nguyễn T.L., hộ khẩu tại xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Thông tin do đối tượng đăng tải là không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Công an huyện Thanh Hà đã xử phạt chủ facebook này 7,5 triệu đồng./.