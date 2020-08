Từ tháng 6/2020, đã khởi tố 19 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép

Chiều 3/8, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường ky tháng 7, Chánh Văn phòng Bộ Công an Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, sau khi dịch Covid-19 có dấu hiệu lây lan trở lại, Bộ Công an đã có nhiều công văn chỉ đạo các đơn vị công an địa phương thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ. Trong đó, đầu tiên là tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát hoạt động nhập cảnh tại các cửa khẩu, các cảng hàng không quốc tế… Đồng thời phối hợp với các lực lượng xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép theo quy định, đặc biệt tại các địa phương có đường mòn lối mở.

Lực lượng chức năng phát hiện 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam. (Ảnh: VTC News)

Thứ hai, các lực lượng công an được tăng cường và tham gia đảm bảo an toàn, an ninh tại các khu vực cách ly tập trung. Thứ 3 là ngăn chặn, xử lý nghiêm những người tung tin đồn thất thiệt về tình hình dịch bệnh và các trường hợp không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch, buôn lậu, đầu cơ, găm hàng… để trục lợi trong mùa dịch.



“Tại các địa bàn có dịch, Bộ Công an cũng chỉ đạo công an địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để xác minh, khoanh vùng, truy vết phòng dịch. Đồng thời, chủ động phòng chống dịch trong toàn lực lượng, không để bị lây nhiễm dịch và hạn chế việc lây nhiễm”, Thiếu Tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.



Với vấn đề người nhập cảnh, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết có 2 trường hợp, thứ nhất là người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bất hợp pháp không có visa. Thứ 2 là người Việt đi lao động ở các nước láng giềng trở về.



“Từ đầu năm đến nay, tại 27/63 địa phương của cả nước, có tổng số 504 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Từ tháng 6/2020 đến nay, lực lượng công an và biên phòng các địa phương đã phát hiện 21 vụ đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trong đó, đã khởi tố 5 vụ với 19 đối tượng người Việt Nam với hành vi tổ chức nhập cảnh trái phép”, ông Tô Ân Xô cho hay.



Theo ông Tô Ân Xô, với những người dân về qua đường bộ, cũng cần có chính sách phù hợp. Khi thực tế, du học sinh, người lao động ở các nước phương Tây được máy bay đón về và được chăm sóc chu đáo hơn./.