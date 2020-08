Từng là nạn nhân, trở về lại lừa bán 2 đồng hương sang xứ người

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Mua bán người” đối với Cụt Thị Oanh (SN 1988, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn).

Cụt Thị Oanh tại cơ quan điều tra (ảnh CANA).

Trước đó, vào năm 2013, Cụt Thị Oanh bị lừa bán sang Trung Quốc lấy chồng. Đến năm 2016, Oanh trở về Việt Nam, rồi dùng lại chiêu bài mà người khác đã lừa mình để rủ rê các chị em không có công ăn việc làm ổn định, có mâu thuẫn với chồng, để sang Trung Quốc lấy chồng.

Trong năm 2016, Cụt Thị Oanh đã đưa 2 phụ nữ tên là L.Th.M. (SN 1986, trú tại xã Chiêu Lưu) và L.M.Ng. (SN 1980 trú tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn) sang Trung Quốc bán được 12,5 vạn nhân dân tệ, tương đương gần 375 triệu đồng. Số tiền này Oanh chỉ đưa cho hai nạn nhân mỗi người 15 triệu đồng, số tiền còn lại Cụt Thị Oanh đã tiêu xài cá nhân hết.

Sau khi từ Trung Quốc trở về, ngày 31/7/2020, chị M. và N. đến cơ quan công an huyện Kỳ Sơn trình báo lại toàn bộ sự việc./.