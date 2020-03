Tung tin có người nhiễm Covid-19 để “câu like” bán khẩu trang

Ngày 29/3, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, đã xử lý một trường hợp đăng tải thông tin thất thiệt về người nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện với mục đích để bán khẩu trang kiếm lời.

Nội dung tin đồn thất thiệt mà N.T.N.D đăng tải trên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, Công an huyện Đan Phượng phát hiện một tài khoản facebook đăng tải thông tin địa bàn xã Hạ Mỗ và Liên Trung có người nhiễm Covid-19. Thông tin đăng tải đã khiến nhiều người dân trên địa bàn huyện hoang mang, lo lắng.

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định đây là thông tin sai sự thật và triệu tập chủ tài khoản là N.T.N.D (trú tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng) để làm rõ sự việc. Tại cơ quan Cơ quan Công an, D đã thừa nhận do muốn gây sự chú ý của mọi người để bán khẩu trang nên đã đăng tải thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận.

D đã nhận thức được hành vi vi phạm, gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Công an huyện Đan Phượng đã lập hồ sơ xử lý N.T.N.D theo quy định của pháp luật./.