Tung tin đồn đào trộm lợn bị dịch tả châu Phi đem bán để gây chú ý

Ngày 9/10, Công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã triệu tập xử lý hành chính đối tượng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội rằng có nhiều người đào trộm lợn tiêu hủy do bị dịch tả lợn châu Phi tại phường Nghi Hương để dem bán, gây hoang mang dư luận.

Kiểm tra dịch và tiêu hủy lợn tại thành phố Vinh.

Đối tượng thông tin sai sự thật là Hoàng Thị Phượng, chủ tài khoản Facebook Phan Beo; trú ở khối Hiếu Hạp, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò.

Qua đấu tranh khai thác, chủ tài khoản Facebook đã thừa nhận thông tin đào trộm lợn tiêu hủy do nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại nghĩa trang thị xã Cửa Lò đem đi tiêu thụ là không có thật và chỉ muốn đưa tin giật gân để thu hút sự chú ý của nhiều người.

Sau khi làm rõ vụ việc, lực lượng chức năng Nghệ An đã bác thông tin nói trên và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay dịch tả lợn châu Phi đã lan khắp 21 huyện thành thị ở tỉnh Nghệ An, mới đây, dịch phát sinh trở lại thêm 12 ổ dịch mới tại các huyện Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò. Ngành chức năng tỉnh Nghệ An đang tăng cường các biện pháp để hạn chế lây lan của dịch bệnh./.