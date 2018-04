Vác súng truy đuổi rồi nã đạn vào ô tô sau va chạm giao thông

Ngày 5/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Tĩnh Gia vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng Hoàng Trung Cường (27 tuổi) và Lưu Xuân Lĩnh (34 tuổi) cùng trú tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An về hành vi sử dụng súng bắn vào xe ô tô tải.

Theo kết quả điều tra, ngày 31/3, anh Lê Văn Hùng (33 tuổi) và anh Lê Văn Thành (28 tuổi) cùng trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên điều khiển xe tải BKS: 89C – 110.79 từ Nghệ An đi Hà Nội. Khi qua địa bàn xã Quỳnh Thiện, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thì va chạm với xe máy mang BKS 37N1 – 646.45 do Hoàng Trung Cường điều khiển, chở phía sau là Lưu Xuân Lĩnh.

Sau khi va chạm, 2 bên có xảy ra mâu thuẫn, lập tức, Cường và Lĩnh lấy 1 khẩu súng hơi chạy xe máy đuổi theo xe ôtô của anh Hùng và anh Thành. Khi đến địa địa phận xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, Lĩnh ngồi sau cầmsúng bắn 1 phát vào buồng lái xe ôtô tải khiến cửa kính bên phải bị vỡ.

Nhận được trình báo, Công an huyện Tĩnh Gia đã nhanh chóng tiến hành xác minh và bắt giữ Hoàng Trung Cường và Lưu Xuân Lĩnh. Đồng thời thu giữ khẩu súng.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

