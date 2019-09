Vận chuyển 22 bánh heroin, 2 anh em ruột sa lưới

Hôm nay (3/9), công an huyện Bạch Thông phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Kạn đã bắt giữ 3 đối tượng đang có hành vi vận chuyển 22 bánh heroin qua địa bàn.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

(Ảnh do Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn cung cấp).

Thượng tá Trịnh Vũ Ngàn, Trưởng Công an huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn cho biết, vào khoảng 11h ngày 3/9 tại khu vực Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, công an huyện Bạch Thông phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh Bắc Kạn tiến hành chặn, vây bắt thành công chiếc xe ô tô Toyota Innova biển kiểm soát 30F - 5736 do Lăng Văn Vân (sinh năm1988) điều khiển và một xe ô tô hiệu Ford Ranger biển kiểm soát 29H - 10384 do Lương Văn Bằng sinh năm 1988 điều khiển, trên xe chở Lăng Văn Thủy sinh năm 1975. Các đối tượng có cùng địa chỉ cư trú tại thôn Lũng Luông, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Trong đó, chiếc xe Innova có nhiệm vụ đi trước cảnh giới và 2 đối tượng Lăng Văn Vân và Lăng Văn Thủy là anh em ruột.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe bán tải Ford Ranger chở 22 bánh heroin và 384 viên ma túy tổng hợp. Khi bị dừng xe các đối tượng đã cố thủ, buộc lực lượng chức năng phải dùng búa phá kính để khống chế. Hiện vụ việc đang tiếp tục được các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Kạn điều tra, làm rõ./.