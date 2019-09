Vận chuyển 50kg ma túy đá, 2 đối tượng chống trả lực lượng chức năng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên vừa phá thành công chuyên án 919L, bắt giữ 3 đối tượng, thu 50kg ma túy đá.



Theo đó vào khoảng 5h sáng 1/9, tại khu vực đội 2, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và Đồn Biên phòng Pa Thơm bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy, gồm: Lò Lả (SN 1969 (tên thường gọi là Peng Lả Lò), ở bản Huổi Khum, huyện Mường Say, tỉnh U Đôm Xay, Lào và đối tượng Hoàng Mạnh Linh (SN 1983), trú tại tổ 3, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ.

Các đối tượng Lả, Linh cùng tang vật bị bắt giữ tại cơ quan công an.



Khám xét các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 bao tải lớn có chứa 50 gói màu vàng (khối lượng 50kg) ma túy đá, 2 xe máy, 2 điện thoại di động.



Đấu tranh mở rộng với các đối tượng, cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Lai Thế Mạu (SN 1984), hộ khẩu thường trụ tại xã Hà Văn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lai Thế Mạu bị cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp ngay sau đó.

Trong quá trình bắt giữ, các đối tượng đã chống trả quyết liệt lực lượng chức năng hòng tẩu thoát, song với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, tổ công tác đã bao vây, khống chế, bắt giữ các đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia chuyên án.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.

