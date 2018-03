Vì sao biệt thự của cựu tướng Công an Nguyễn Thanh Hóa bị phá dỡ?

Phá dỡ biệt thự sai phép của gia đình cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Hóa: Chiều 12/3, trao đổi với phóng viên, ông Chu Văn Đức, Đội trưởng Thanh tra Xây dựng quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ TP Hà Nội thực hiện giám sát việc dỡ bỏ phần tum xây dựng sai phép trong căn biệt thự của vợ chồng cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa - người đang bị bắt giam 4 tháng để điều tra vì có liên quan đến đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ trên mạng Internet. Được biết, căn biệt thự do bà Nguyễn Bích Hồng - vợ ông Nguyễn Thanh Hóa - đứng tên, có 2 mặt tiền giáp ranh với khu dân cư và khu đất trống bên cạnh, từ đường Tố Hữu đi vào khoảng hơn 100 m, nằm trong một khu đô thị thuộc phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Căn biệt thự đang được một công ty thuê lại từ tháng 3/2017. Làm rõ sự liên quan của bố 2 bé gái bị bắt cóc đòi chuộc 50.000 USD: Liên quan đến vụ bắt cóc 2 bé gái để tống tiền 50.000 USD, bà Trương Hương - ảnh (SN 1968, Việt kiều, Quốc tịch Mỹ) - nghi can trong vụ bắt cóc bước đầu khai nhận vụ việc do ông Trần Hoàng, cha hai bé gái chỉ đạo thực hiện (Ảnh: Tuổi Trẻ) Xác định nghi can hành hung 2 phóng viên báo Khánh Hòa: Chiều 12/3, Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có đối tượng thừa nhận hành vi ngăn cản, hành hung 2 phóng viên của báo Khánh Hòa khi các phóng viên tiếp cận, điều tra việc khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực rừng núi ở huyện Khánh Vĩnh. Trong ảnh, hiện trường khu vực khai thác quặng. Đây là tấm ảnh còn sót lại trong máy điện thoại của phóng viên Tạ Văn Long. Đối tượng nghi ngáo đá xông vào tiệm đồng hồ đâm người rồi tự đâm mình: Tối 11/3, Công an quận 5, TP Hồ Chí Minh tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường tiệm buôn bán đồng hồ H.H (đường Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh), lấy lời khai một số nhân chứng để làm rõ vụ một đối tượng nghi ngáo đá đâm chủ tiệm trọng thương sau đó tự đâm vào người mình. Trong ảnh, hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an Nhân dân) Rút súng tự chế bắn đối thủ trong khi xô xát: Ngày 12/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Như Xuân vừa tiến hành vận động đối tượng Vũ Văn Phong - ảnh (20 tuổi, trú tại xã Cát Tân, huyện Như Xuân) ra đầu thú về hành vi sử dụng súng tự chế bắn người. Bán cả mẹ và thai nhi trong bụng sang Trung Quốc lấy 140 triệu đồng: Ngày 12/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Moong Thị Hà (SN 1969, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An)mức án 3 năm tù về tội "mua bán người".

