Vì sao hoãn phiên tòa xử vụ sai phạm đất đai ở Đồng Tâm?

Sáng 10/8, TAND TP. Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử với các bị cáo trong vụ án vi phạm về quản lý đất đai tại xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội). HĐXX phúc thẩm gồm 3 thẩm phán, trong đó ông Trương Việt Toàn (Phó Chánh tòa Hình sự) làm chủ tọa. Trong ảnh: Hội đồng xét xử tại phiên tòa. (Ảnh: Đức Minh/VOV.VN). Tuy nhiên, tại phần làm thủ tục, thư ký phiên tòa cho biết, 2 trong 10 bị cáo có đơn kháng cáo vắng mặt không lý do là: Đinh Văn Dũng (cựu GĐ Văn phòng đăng ký đất đai Mỹ Đức) và Phạm Hữu Sách (cựu Trưởng Phòng TN&MT Mỹ Đức). Ngoài ra, một luật sư bào chữa có đơn xin hoãn phiên tòa nên HĐXX phúc thẩm quyết định lùi ngày xét xử phúc thẩm sang 17/8. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa sáng 10/8. (Ảnh: Đức Minh/VOV.VN). Khởi tố, bắt tạm giam kẻ giao cấu với trẻ em đến có thai ở Vĩnh Long: Sáng 10/8, Công an TP Vĩnh Long khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Vũ Linh, 26 tuổi (ở Phường 5) để điều tra về hành vi Giao cấu với trẻ em. Trước đó, Linh khai nhận, năm 2016, Linh và H. quen biết, nảy sinh tình cảm. Từ năm 2017 đến nay, Linh thường đưa H. đến các nhà trọ trên địa bàn và nhà của Linh để quan hệ tình dục. Trong ảnh: Phạm Vũ Linh tại cơ quan Công an. (Ảnh: Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL). Triệt phá ổ nhóm chuyên đột nhập cơ quan, phá két sắt vào ban đêm: Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng là Ninh Văn Hào (SN 1991) và Ninh Văn Quyết (SN 1994), đều ở An Lão, Hải Phòng để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Bước đầu xác định, từ cuối năm 2017 đến nay xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Nội. Lợi dụng đêm tối, các đối tượng đột nhập vào trong trụ sở, cạy phá phòng làm việc, tủ sắt, két sắt để trộm cắp tiền vàng. Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo giao thông). Mang ma túy từ Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ bị bắt quả tang: Ngày 9/8, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Vì Văn Sơn (trú xã Luân Giỏi, Điện Biên Đông, Điện Biên) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Trong ảnh: Đối tượng Sơn tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp). Tạm giữ kẻ sát hại 3 người thân ở Vĩnh Long: Ngày 10/8, Công an Vĩnh Long cho biết, đang tạm giữ Võ Văn Tuấn, 40 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, Tam Bình) để điều tra về hành vi Giết người. Trước đó, vào 7h sáng 10/8, người dân phát hiện tại xã Phú Lộc xảy ra vụ án mạng làm 2 người chết là ông Võ Văn Á (75 tuổi), bà Trần Thị Lang (71 tuổi) và 1 người bị thương nặng là H. Đ. Th. (18 tuổi) được đưa đi cấp cứu. 3 nạn nhân là người trong 1 gia đình. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (Ảnh: Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL). Cán bộ hải quan sân bay “tiếp sức” cho lô hàng lậu 9 tỉ đồng: Ngày 10/8, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên phúc thẩm và sửa bản án sơ thẩm từ 14 năm tù xuống còn 12 năm tù đối với Phạm Quang Vinh (SN 1983, Đồng Nai), Phan Thị Dạ Hương (SN 1982, Đồng Nai) từ 12 năm xuống còn 10 năm tù và Nguyễn Hoàng Minh (SN 1987, nguyên nhân viên Công ty Dịch vụ hàng hóa Tân Sơn Nhất) từ 4 năm tù xuống còn 3 năm tù về tội "Buôn lậu". Liên quan vụ án, trước đó, Lê Nguyễn Ái Trâm (SN 1978, nguyên cán bộ hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất) lãnh 3 năm tù treo. Trong ảnh: Từ trái sang: bị cáo Vinh, Minh và Hương. (Ảnh: Phạm Dũng/Người Lao Động). Dùng liềm sát hại vợ rồi tự tử: Sáng 10/8, chính quyền xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, Nghệ An cho biết, tại địa bàn xảy vụ án chồng giết vợ rồi tự sát nhưng đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trước đó, vào 20h tối 7/8, anh Lang Văn Hải (34 tuổi), và chị Lang Thị Hà (36 tuổi) là vợ chồng đều trú tại xã Mậu Đức cùng con 7 tuổi lên lán làm rẫy. Trong đêm 2 vợ chồng mâu thuẫn, Hải trong lúc thiếu kiềm chế đã dùng liềm chém chị Hà tử vong rồi tự sát. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (Ảnh: Công an nhân dân). Khởi tố, bắt tạm giam cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh: Sáng 10/8, nguồn tin của PV Thanh Niên xác nhận Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Khanh (51 tuổi) do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Ông Khanh là cựu Bí thư TX Bến Cát. Trước khi được bầu làm Bí thư TX. Bến Cát, ông Khanh từng giữ là Trưởng phòng Tài chính UBND H.Bến Cát (cũ), PCT rồi Chủ tịch UBND TX. Bến Cát. Tháng 6/2016, ông Khanh bị cách chức Bí thư TX. Bến Cát, điều động về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương cho đến nay. Trong ảnh: Công an Bình Dương thông tin về vụ việc. (Ảnh: Tiến Dũng/VOV-TPHCM).