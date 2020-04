Vì sao lãnh đạo Tổng công ty 3/2 thuộc Tỉnh ủy Bình Dương bị bắt?

Sáng 9/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức họp báo thông tin liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam một số cá nhân là lãnh đạo của Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (hay còn gọi Tổng Công ty 3/2).

Toàn cảnh buổi họp báo.

Thông tin tại họp báo, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, ngày 1/11/2019, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận, thụ lý xác minh tin báo về tội phạm đối với việc quản lý, sử dụng khu đất có diện tích 43 ha và 145 ha tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương có nguồn gốc do UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng Công ty 3/2.



Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, khu đất có diện tích 43ha là tài sản Nhà nước giao cho Tổng Công ty 3/2 để thực hiện dự án khu Đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tân Phú nằm trong Khu Liên hợp dịch vụ- đô thị- thương mại Bình Dương được Chính phủ phê duyệt.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về quá trình điều tra.

Năm 2016, Tổng Công ty 3/2 đã chuyển nhượng 43ha “đất vàng” cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với giá hơn 250 tỷ đồng.

Việc chuyển nhượng 43ha đất do Tổng Công ty 3/2 thực hiện không đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản theo Điều 27, Nghị định số 91/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, gây thất thoát số tiền gần 127 tỷ đồng so với bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương tại thời điểm chuyển nhượng năm 2016.

Hành vi sai phạm nêu trên của các ông Nguyễn Văn Minh, ông Trần Nguyên Vũ, ông Huỳnh Thanh Hải đã đủ yêu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ Luật hình sự.



Hiện hai ông: Nguyễn Văn Minh (65 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty (hiện vốn thuộc Tỉnh ủy Bình Dương còn trên 60%) và ông Trần Nguyên Vũ (43 tuổi, Tổng giám đốc Tổng Công ty) đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về những hành vi vi phạm pháp luật.

Còn ông Huỳnh Thanh Hải (56 tuổi) nguyên Phó Tổng giám đốc, hiện là Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương (100% vốn thuộc Tỉnh ủy Bình Dương) bị khởi tố bị can, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can.



Trao đổi thêm về tư cách pháp nhân của doanh nghiệp thứ 3 là Công ty Địa ốc Kim Oanh đối với lô đất 43ha, ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương khẳng định, Công ty Địa ốc Kim Oanh chưa có tư cách pháp nhân trong công ty liên doanh và không phải là chủ sở hữu như thông tin báo chí đăng tải.

Khu “đất vàng” này thuộc quyền sở hữu của Tổng công ty 3/2 (30%) và Công ty Âu Lạc (70%), đây là đơn vị đã góp vốn với Tổng Công ty 3/2 để thành lập Công ty TNHH Đầu tư – xây dựng Tân Phú để làm chủ đầu tư, kinh doanh trên khu đất 43ha.

Ông Ngô Quang Sự, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Bình Dương.

Liên quan đến “số phận” lô đất 43ha nêu trên, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết vẫn chưa có hướng thu hồi. Ngoài khu đất 43ha nằm ở cửa ngõ thành phố mới Bình Dương còn có các khu đất trong tổng diện tích 145ha mà Tổng công ty 3/2 liên doanh để thực hiện dự án “Câu lạc bộ sân Golf và khu nghỉ dưỡng đảo Hồ Điệp” tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (hiện đã được chuyển nhượng cho tư nhân) và Cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh, làm rõ.



Cũng tại cuộc báo, ông Lê Hữu Phước, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương khẳng định, vụ việc đã được Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Dương tiến hành các bước của quy trình tố tụng theo quy định của pháp luật. Đối với các cá nhân sai phạm, tỉnh Bình Dương sẽ xử lý nghiêm, đúng tính chất và mức độ của từng hành vi.

Về công tác nhân sự tại các công ty có lãnh đạo bị bắt giữ đều có vốn chi phối của Tỉnh ủy Bình Dương, Tỉnh ủy sẽ tính toán để kịp thời đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp và chọn những người có trách nhiệm, năng lực để điều hành./.