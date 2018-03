Ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 04 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa Nguyên Cục trưởng cục Công nghệ cao Bộ Công an về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

PV/VTC 1