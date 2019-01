Vì sao ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm tội danh?

1. Mở rộng điều tra vụ án Ethanol Phú Thọ, khởi tố ông Đinh La Thăng: Thông tin trên Cổng TTĐT Bộ Công an ngày 20/1 đưa tin, mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (vụ án Ethanol Phú Thọ), Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cùng ngày đã thực hiện các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Cụ thể, quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với ông Đinh La Thăng (SN 1960, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam); Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Trần Thị Bình (SN 1958, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Các bị can bị khởi tố, điều tra về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 224 Bộ luật Hình sự. (Ảnh: TTXVN) 2. Tên cướp rút dao đe doạ nạn nhân cướp 200 triệu lúc rạng sáng: Rạng sáng 20/1, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Yên (ảnh) (SN 1968, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Yên bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương. Khoảng 3h sáng 27/12, Yên giật túi xách của cặp vợ chồng ở phường 5, TP Mỹ Tho, bên trong có 200 triệu đồng. Khi người chồng đuổi theo, Yên rút dao đe dọa rồi tẩu thoát. (Ảnh: Người Lao Động) 3. Chi 7 triệu đồng mua 10 viên ma túy “đãi” bạn trong tiệc sinh nhật: Công an huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Khương (SN 1999, trú tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà) về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Qua đấu tranh, Khương khai tổ chức sinh nhật tại phòng Vip16, Khương đã mua 10 viên ma túy tổng hợp với giá 7 triệu đồng để mọi người sử dụng. (Ảnh: Cổng TTĐT Công an Quảng Ninh) 4. Khởi tố thêm một Trạm trưởng bảo vệ rừng liên quan trùm gỗ lậu Phượng râu: Theo Tiền Phong, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông xác nhận, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Lợi (SN 1971, nguyên Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) số 1, thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Wil) để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Bị can Lợi được xác định đã nhận tiền của Phượng “râu” để cho đối tượng vận chuyển gỗ lậu qua địa phận mình quản lý. Trong ảnh: Trạm QLBVR số 1, thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Wil. (Ảnh: Tiền Phong) 5. Uống rượu về, chồng phóng hỏa đốt rụi nhà sàn: Khoảng 22h20 ngày 19/1, tại bản Hiệp Phong (xã Thông Thụ) xảy ra vụ phóng hỏa đốt nhà khiến ngôi nhà sàn 3 gian cùng tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Sầm Văn Thuyên (SN 1979) đi uống rượu về, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc không kiềm chế được, Sầm Văn Thuyên phóng hỏa đốt nhà. (Ảnh: Báo Nghệ An) 6. Trộm liều lĩnh đột nhập kho mìn của công ty than lấy hơn 1.000 kíp mìn: Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Chu Văn Thông (SN 1988, trú tại xóm 12, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội “Chiếm đoạt vật liệu nổ”. Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, Thông đã đột nhập vào kho mìn của Công ty cổ phần than Núi Béo trộm cắp hơn 1.000 kíp đem cất giấu chờ đi tiêu thụ. 7. Bắt đối tượng nhiều tiền án đánh chết người sau xô xát: Cổng TTĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, khoảng 17h45 ngày 18/1 tại ngã tư đường Lê Quý Đôn - Ngô Quyền, thuộc tổ 37, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình xảy ra một vụ xô xát dẫn đến chết người. Bước đầu được biết, do mâu thuẫn bột phá, Trung Anh xô xát với anh Đô khiến người này tử vong. Trung Anh là đối tượng có nhiều tiền án tội trộm cắp tài sản.(Ảnh: Báo Thái Bình) 8. Nhắc nhở việc đậu xe, nhân viên bảo vệ bị đồng hương chém thẳng tay: Công an TP Móng Cái vừa điều tra và vận động thành công đối tượng chém người ra đầu thú cùng tang vật là con dao dài 40cm. Nguyên nhân vụ việc được xác định do bị anh Liêm nhắc nhở đỗ xe không đúng, sẵn hơi men trong người, Thắng chạy đi tìm dao xông vào chém anh Liêm. Rất may vết thương không nghiêm trọng. 9. Lập trang web lừa đảo dụ dân chơi game để chiếm đoạt tiền tỷ: Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Xuân Phúc (31 tuổi, trú Duy Xuyên, Quảng Nam), Phạm Thanh Tùng (28 tuổi, trú Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) và Trần Hà Vỹ (25 tuổi, trú Tây Sơn, Bình Định) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng lập trang web giả mạo, dụ dân chơi game nạp thẻ cào điện thoại qua các trang web sẽ được khuyến mại, sau đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.

1. Mở rộng điều tra vụ án Ethanol Phú Thọ, khởi tố ông Đinh La Thăng: Thông tin trên Cổng TTĐT Bộ Công an ngày 20/1 đưa tin, mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (vụ án Ethanol Phú Thọ), Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cùng ngày đã thực hiện các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. : Thông tin trên Cổng TTĐT Bộ Công an ngày 20/1 đưa tin, mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (vụ án Ethanol Phú Thọ), Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cùng ngày đã thực hiện các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Cụ thể, quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với ông Đinh La Thăng (SN 1960, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam); Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Trần Thị Bình (SN 1958, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). Các bị can bị khởi tố, điều tra về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 224 Bộ luật Hình sự. (Ảnh: TTXVN) 2. Tên cướp rút dao đe doạ nạn nhân cướp 200 triệu lúc rạng sáng: Rạng sáng 20/1, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Yên (ảnh) (SN 1968, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Yên bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương. Khoảng 3h sáng 27/12, Yên giật túi xách của cặp vợ chồng ở phường 5, TP Mỹ Tho, bên trong có 200 triệu đồng. Khi người chồng đuổi theo, Yên rút dao đe dọa rồi tẩu thoát. (Ảnh: Người Lao Động) : Rạng sáng 20/1, Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Yên (ảnh) (SN 1968, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Yên bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương. Khoảng 3h sáng 27/12, Yên giật túi xách của cặp vợ chồng ở phường 5, TP Mỹ Tho, bên trong có 200 triệu đồng. Khi người chồng đuổi theo, Yên rút dao đe dọa rồi tẩu thoát. (Ảnh: Người Lao Động) 3. Chi 7 triệu đồng mua 10 viên ma túy “đãi” bạn trong tiệc sinh nhật: Công an huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Khương (SN 1999, trú tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà) về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Qua đấu tranh, Khương khai tổ chức sinh nhật tại phòng Vip16, Khương đã mua 10 viên ma túy tổng hợp với giá 7 triệu đồng để mọi người sử dụng. (Ảnh: Cổng TTĐT Công an Quảng Ninh) : Công an huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Khương (SN 1999, trú tại xã Quảng Phong, huyện Hải Hà) về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Qua đấu tranh, Khương khai tổ chức sinh nhật tại phòng Vip16, Khương đã mua 10 viên ma túy tổng hợp với giá 7 triệu đồng để mọi người sử dụng. (Ảnh: Cổng TTĐT Công an Quảng Ninh) 4. Khởi tố thêm một Trạm trưởng bảo vệ rừng liên quan trùm gỗ lậu Phượng râu: Theo Tiền Phong, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông xác nhận, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Lợi (SN 1971, nguyên Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) số 1, thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Wil) để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Bị can Lợi được xác định đã nhận tiền của Phượng “râu” để cho đối tượng vận chuyển gỗ lậu qua địa phận mình quản lý. Trong ảnh: Trạm QLBVR số 1, thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Wil. (Ảnh: Tiền Phong) : Theo Tiền Phong, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông xác nhận, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Lợi (SN 1971, nguyên Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) số 1, thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Wil) để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Bị can Lợi được xác định đã nhận tiền của Phượng “râu” để cho đối tượng vận chuyển gỗ lậu qua địa phận mình quản lý. Trong ảnh: Trạm QLBVR số 1, thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Wil. (Ảnh: Tiền Phong) 5. Uống rượu về, chồng phóng hỏa đốt rụi nhà sàn: Khoảng 22h20 ngày 19/1, tại bản Hiệp Phong (xã Thông Thụ) xảy ra vụ phóng hỏa đốt nhà khiến ngôi nhà sàn 3 gian cùng tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Sầm Văn Thuyên (SN 1979) đi uống rượu về, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc không kiềm chế được, Sầm Văn Thuyên phóng hỏa đốt nhà. (Ảnh: Báo Nghệ An) : Khoảng 22h20 ngày 19/1, tại bản Hiệp Phong (xã Thông Thụ) xảy ra vụ phóng hỏa đốt nhà khiến ngôi nhà sàn 3 gian cùng tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do anh Sầm Văn Thuyên (SN 1979) đi uống rượu về, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc không kiềm chế được, Sầm Văn Thuyên phóng hỏa đốt nhà. (Ảnh: Báo Nghệ An) 6. Trộm liều lĩnh đột nhập kho mìn của công ty than lấy hơn 1.000 kíp mìn: Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Chu Văn Thông (SN 1988, trú tại xóm 12, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội “Chiếm đoạt vật liệu nổ”. Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, Thông đã đột nhập vào kho mìn của Công ty cổ phần than Núi Béo trộm cắp hơn 1.000 kíp đem cất giấu chờ đi tiêu thụ. : Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Chu Văn Thông (SN 1988, trú tại xóm 12, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội “Chiếm đoạt vật liệu nổ”. Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, Thông đã đột nhập vào kho mìn của Công ty cổ phần than Núi Béo trộm cắp hơn 1.000 kíp đem cất giấu chờ đi tiêu thụ. 7. Bắt đối tượng nhiều tiền án đánh chết người sau xô xát: Cổng TTĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, khoảng 17h45 ngày 18/1 tại ngã tư đường Lê Quý Đôn - Ngô Quyền, thuộc tổ 37, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình xảy ra một vụ xô xát dẫn đến chết người. Bước đầu được biết, do mâu thuẫn bột phá, Trung Anh xô xát với anh Đô khiến người này tử vong. Trung Anh là đối tượng có nhiều tiền án tội trộm cắp tài sản.(Ảnh: Báo Thái Bình) : Cổng TTĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết, khoảng 17h45 ngày 18/1 tại ngã tư đường Lê Quý Đôn - Ngô Quyền, thuộc tổ 37, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình xảy ra một vụ xô xát dẫn đến chết người. Bước đầu được biết, do mâu thuẫn bột phá, Trung Anh xô xát với anh Đô khiến người này tử vong. Trung Anh là đối tượng có nhiều tiền án tội trộm cắp tài sản.(Ảnh: Báo Thái Bình) 8. Nhắc nhở việc đậu xe, nhân viên bảo vệ bị đồng hương chém thẳng tay: Công an TP Móng Cái vừa điều tra và vận động thành công đối tượng chém người ra đầu thú cùng tang vật là con dao dài 40cm. Nguyên nhân vụ việc được xác định do bị anh Liêm nhắc nhở đỗ xe không đúng, sẵn hơi men trong người, Thắng chạy đi tìm dao xông vào chém anh Liêm. Rất may vết thương không nghiêm trọng. Công an TP Móng Cái vừa điều tra và vận động thành công đối tượng chém người ra đầu thú cùng tang vật là con dao dài 40cm. Nguyên nhân vụ việc được xác định do bị anh Liêm nhắc nhở đỗ xe không đúng, sẵn hơi men trong người, Thắng chạy đi tìm dao xông vào chém anh Liêm. Rất may vết thương không nghiêm trọng. 9. Lập trang web lừa đảo dụ dân chơi game để chiếm đoạt tiền tỷ: Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Xuân Phúc (31 tuổi, trú Duy Xuyên, Quảng Nam), Phạm Thanh Tùng (28 tuổi, trú Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) và Trần Hà Vỹ (25 tuổi, trú Tây Sơn, Bình Định) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng lập trang web giả mạo, dụ dân chơi game nạp thẻ cào điện thoại qua các trang web sẽ được khuyến mại, sau đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. : Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Xuân Phúc (31 tuổi, trú Duy Xuyên, Quảng Nam), Phạm Thanh Tùng (28 tuổi, trú Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) và Trần Hà Vỹ (25 tuổi, trú Tây Sơn, Bình Định) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng lập trang web giả mạo, dụ dân chơi game nạp thẻ cào điện thoại qua các trang web sẽ được khuyến mại, sau đó chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng.