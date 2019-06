Vì sao tòa phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Hữu Linh

Sở Y tế Nghệ An đề nghị xử lý nghiêm đối tượng tấn công nữ điều dưỡng: Liên quan vụ việc nữ điều dưỡng tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu (Nghệ An) bị hành hung tối 21/6, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh gửi công văn tới Công an tỉnh đề nghị nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng đã hành hung nữ điều dưỡng… : Liên quan vụ việc nữ điều dưỡng tại Trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu (Nghệ An) bị hành hung tối 21/6, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh gửi công văn tới Công an tỉnh đề nghị nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng đã hành hung nữ điều dưỡng…