Vợ hứng trọn cơn mưa dao của chồng sau trận cãi vã nảy lửa

Chém vợ nhiều nhát rồi đến công an đầu thú: Tối 9/5, sau khi đi chơi về, chị Lê Thị T (30 tuổi, trú tại tổ 2, phường Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và chồng là T.V. Đ (SN 1982) xảy ra cãi vã. Sẵn trong người có men rượu, Đ. cầm dao rượt đuổi vợ mình. Do không tránh kịp, chị T. bị chồng chém nhiều nhát, gục tại chỗ. Trong ảnh, chị T được cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: Vietnamnet) Khởi tố, bắt tạm giam một Hiệu trưởng trường tiểu học ở Hải Phòng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Thủy (SN 1982, trú tại số 6, Lô 7 Kiến Thiết, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng), nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương, huyện An Dương (TP.Hải Phòng) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tình tiết mới trong nghi án vợ siết cổ chồng đến chết ở Phú Thọ: Liên quan tới vụ việc Hoàng Thị Lập (39 tuổi, trú tại khu 21, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) dùng khăn siết cổ chồng mình là Khổng Văn T. tử vong, ông Khổng Văn Chung (anh trai ruột của nạn nhân T) cho biết, cơ quan công an vừa tiến hành thực nghiệm hiện trường trong căn nhà nơi xảy ra án mạng. Ông Chung cho rằng, nguyên nhân dẫn đến sự việc không phải do việc Lập bị anh T tát, nguyên nhân chính xuất phát từ 2 hợp đồng bảo hiểm của em trai ông. Ông Chung cũng cung cấp cho PV 2 bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (Mannulife), 1 bản có giá trị 400 triệu đồng, bản còn lại giá trị 150 triệu đồng đều do ông Khổng Văn T ký và có biên lai đóng tiền. Ông Đinh La Thăng bị đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩm: Cuối giờ sáng 10/5, kết thúc phần xét hỏi công khai, phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm trong vụ án tại PVN và PVC liên quan đến dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, VKSND cấp cao tại Hà Nội đã luận tội 22 bị cáo. VKS cấp cao cho rằng, việc áp dụng pháp luật của toà cấp sơ thẩm là có căn cứ và không oan sai với tất cả các bị cáo. VKS đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch HĐTV PVN và cho rằng, không có tình tiết mới nên đề nghị cần giữ nguyên như bản án sơ thẩm. Trước đó, toà sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù về tội Cố ý làm trái. (Ảnh: TTXVN) Phát hiện đối tượng tàng trữ nhiều hàng "nóng": Lực lượng Trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Huế vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ từ Hà Nội vào Huế tiêu thụ. Số tang vật này được xác định của Nguyễn Thanh Thiện (22 tuổi, trú tại phường Thuận Lộc, thành phố Huế). Giấu 5.000 viên hồng phiến trong bao tải măng tre: Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bóc gỡ chuyên án vận chuyển 5.000 viên hồng phiến giấu trong bao tải măng tre, bắt giữ Phạm Anh Tuấn (SN 1986, trú phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội). Đường dây vận chuyển ma túy này được Đội CSĐT tội phạm về ma túy – công an quận Hà Đông đưa vào tầm ngắm từ đầu tháng 3/2018. Sau một thời gian theo dõi, rạng sáng 12/4, khi Tuấn đang nhận 1 bao tải dứa màu xanh và đưa lên ô tô thì bị trinh sát bắt giữ. Tình tiết mới vụ bắt giữ kẻ khống chế 4 người trong nhà cướp tiền ở Hà Tĩnh: Liên quan vụ cướp khống chế 4 người ở Hà Tĩnh, một cán bộ điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Lê Đình Kiên - ảnh (29 tuổi, trú tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh - nghi phạm đột nhập vào ngôi nhà ở số nhà 33, trên đường Tôn Thất Thuyết, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, khống chế 4 người thân của chị T.H.Q để cướp), đang bị Công an thành phố Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Cướp tài sản. (Ảnh: Thanh Niên) Vị cán bộ điều tra này cũng xác nhận thông tin đối tượng Kiên bị bắt giữ bởi bố đẻ của chị Q khi ông này nhận được điện thoại báo của nhân viên ngân hàng do chị Q bí mật viết vào dưới tờ giấy rút tiền ngân hàng. Trong ảnh, căn nhà chị Q nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Thanh Niên) Dùng búa chém nhân viên đô thị đi dẹp vỉa hè ở Sài Gòn: Ngày 10/5, công an quận Bình Tân, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quốc (SN 1974, ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, tổ trật tự đô thị của UBND phường Tân Tạo đi kiểm tra phát hiện cửa hàng của Quốc buôn bán lấn chiếm lòng lề đường nên tiến hành lập biên bản xử lý. Quốc không chấp hành mà lớn tiếng cự cãi, sau đó, xách một cây búa chẻ chạy ra chém thẳng vào người anh Nguyễn Quang Vinh (SN 1983, tổ trưởng tổ TTĐT) khiến người này bị trọng thương. (Ảnh: Công an TPHCM) Tạm giữ 2 đối tượng lột đồ, đánh đập, kéo lê 1 phụ nữ giữa đường: Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đang tạm giữ hình sự Phạm Thị Mai và Đoàn Thị Lương (SN 1980) vì có hành vi đánh, xâm phạm thân thể người khác để điều tra làm rõ hành vi làm nhục người khác. Nghi ngờ chị Bùi Thị Q (31 tuổi) có quan hệ tình cảm với chồng mình, Mai cùng với Lương và Trâm chặn xe, lột quần áo, đánh đập, chửi bới, cắt tóc, kéo lê chị Q trên đường rồi quay clip đưa lên Facebook. Đối tượng Trâm do đã thành khẩn khai báo và đang nuôi con nhỏ 5 tháng tuổi nên Cơ quan Công an không tạm giữ.