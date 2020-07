Vợ Nguyễn Xuân Đường bị khởi tố thêm tội cưỡng đoạt tài sản

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, ngày 30/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1980), trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật hình sự.

Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương.

Trước đó, Công an tỉnh Thái Bình hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Thị Dương về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vợ Nguyễn Xuân Đường tuy không có chức vụ, quyền hạn, không quyết định được việc thay đổi người trúng đấu giá, nhưng mục đích đấu bằng được lô đất số 9, đã đặt vấn đề thay đổi kết quả trúng đấu giá, đồng thời là người trực tiếp đe doạ, đánh anh Đạt phải miễn cưỡng từ bỏ kết quả trúng đấu giá.

Dương còn giúp sức cho những người có chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ.

Ngày 21/4/2020, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Thái Bình) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích", xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm..

Ngày 22/4/2020, mở rộng điều tra các vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Bình) tiếp tục ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" đối với Nguyễn Xuân Đường./.