Vợ rơi từ tầng 2 vì bị chồng vác chày đuổi đánh

Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, ngày 27/5 đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Bảo (48 tuổi) trú tại phường Hương An, thị xã Hương Trà.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Bảo.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Bảo khai nhận, tối 26/1, do mâu thuẫn trong cuộc sống, Bảo có hành vi chửi bới, đe dọa vợ. Sau đó vợ Bảo đi lên ban công tầng 2 để thắp nhang thì đối tượng lấy 1 chày gỗ từ nhà bếp mang theo lên tầng 2, đuổi theo, đe dọa đánh vợ làm bà hoảng sợ leo qua lan can và bị ngã xuống, thương tích 45%.



Trước đó vào năm 2016, Hoàng Văn Bảo đã có hành vi bạo lực gia đình đối với vợ và đã bị Công an phường An Hòa, thành phố Huế xử phạt vi phạm hành chính.



Hiện Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.