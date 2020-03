Vợ thuê người đánh chồng trọng thương vì có “vợ bé”, con riêng

Ngày 23/3, Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng Bùi Thị Vân (SN 1959) và Nguyễn Cảnh Trinh (SN 1982, cùng trú tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Bà Bùi Thị Vân tại cơ quan điều tra. (ảnh: Báo Nghệ An)

Tại cơ quan điều tra, bà Vân cho biết, cuộc sống của hai vợ chồng bà bắt đầu phát sinh mâu thuẫn khi hai người mãi mà không có con. Gần đây, bà Vân phát hiện chồng mình là ông Hoàng Bá V. qua lại với người đàn bà khác. Không chỉ có thế, giữa ông V. và người đó còn có với nhau 2 đứa con riêng, đẩy người vợ từ ghen tuông dẫn đến uất ức. Đặc biệt gần đây giữa bà Vân và “vợ bé” của ông V. xảy ra mâu thuẫn. Ghen tuông, bà Vân lập kế hoạch thuê côn đồ đánh chồng.

Chập tối 4/3, ông Hoàng Bá V. đi vào nhà “vợ bé” ở xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, khi đi đến đoạn đường cạnh Trường Tiểu học Thạch Sơn thì bất ngờ bị một đối tượng bịt mặt đánh gãy tay và bầm tím cả khuôn mặt, phải đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Anh Sơn đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 11/3, lực lượng Công an đã xác định, bắt giữ nghi phạm gây ra vụ đánh người nói trên là Nguyễn Cảnh Trinh. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận, được bà Bùi Thị Vân thuê đánh ông V. với giá 1 triệu đồng.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an huyện Anh Sơn đã triệu tập bà Bùi Thị Vân lên trụ sở Công an làm việc. Tại đây, bà Vân thừa nhận, do ghen tuông, mâu thuẫn với "bồ nhí" của ông V. nên đã nảy sinh ý định thuê người đánh ông V. để dằn mặt, xong việc bà trả tiền công cho Trinh.

Hiện, Công an huyện Anh Sơn đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Vụ thuê người đánh ghen hộ: Phải gây thiệt hại mới được lĩnh tiền VOV.VN - Nhiều lần đến “dằn mặt” chị H nhưng chỉ đến khi ném bom xăng, đốt cửa hàng khiến chị H bị bỏng, nhóm đối tượng mới nhận được tiền công.