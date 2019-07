Vụ 300 thai nhi trong Nhà máy rác: Mẫu giám định là xương người

Liên quan đến vụ 300 thai nhi được chôn trong Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau, kết quả điều tra từ Công an tỉnh Cà Mau cho thấy, việc công nhân phát hiện bào thai lẫn theo rác thải vào nhà máy là có thật. Tuy nhiên, chưa có căn cứ đánh giá chính xác về số lượng, thời gian xảy ra và nguồn gốc thai nhi.

Tháng 6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cũng đã ra quyết định khai quật và khám nghiệm khu vực chôn 9 hũ sành do Tổ công tác của UBND TP Cà Mau phát hiện trước đó. Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an cho thấy, mẫu giám định là xương người, tuổi xương ở giai đoạn bào thai.

Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau trước đó cho rằng, đã phát hiện hơn 300 thai nhi lẫn trong rác.

Trước đó, Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại - Du lịch Công Lý (đơn vị sở hữu Nhà máy rác thải TP Cà Mau) có tờ trình gửi UBND tỉnh Cà Mau về việc hỗ trợ xử lý tình trạng thai nhi tại Nhà máy rác.

Theo đó, từ khi vận hành (năm 2012) đến nay đã có hơn 300 thai nhi được bỏ lẫn vào rác, tập kết về Nhà máy rác gây khó khăn cho đơn vị trong việc hoạt động.

Trong tờ trình thể hiện, từ khi vận hành đến nay Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau gặp không ít khó khăn, chưa được xử lý dứt điểm như: Việc xin cấp thêm đất thì đang vướng việc giải phóng mặt bằng, việc hỗ trợ chi phí xử lý rác thì chưa có sự phản hồi từ cơ quan được giao phụ trách.

Sau đó, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo làm rõ vụ việc. UBND TP Cà Mau đã thành lập tổ công tác để kiểm tra thực tế. Trong buổi họp báo ngày 26/4, UBND TP Cà Mau cho biết, đã phát hiện 9 hũ sành chôn trong Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau. Tuy nhiên, do không có chuyên môn nên tổ kiểm tra không mở hũ sành kiểm tra và không xác định được bên trong hũ sành có xác thai nhi hay không.

Cũng trong ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ việc trên. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và ngành chức năng liên quan giải quyết nguồn tin tội phạm theo quy định./.