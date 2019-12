Vụ 4 người bị điện giật chết: Khởi tố Phó giám đốc Điện lực Hà Tĩnh

Ngày 30/12, thông tin Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ 4 người bị điện giật tử vong xảy ra vào năm ngoái, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can Phan Đắc Hùng – Phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh về tội “Vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện lực” quy định tại Điều 314, Bộ luật hình sự 2015. Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hùng.



Hiện trường vụ việc điện giật khiến 4 người tử vong xảy ra vào năm 2018

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 16h30 chiều 26/10/2018, khi 4 người gồm anh Phạm Văn Lành, Phạm Văn Tình (em trai anh Lành), Nguyễn Văn Cương và Nguyễn Trọng Ngoãn (cùng ngụ tại thôn Hưng Dương, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên) đang thi công công trình dựng cột viễn thông để kéo cáp quang cho chi nhánh Viettel Hà Tĩnh tại cánh đồng Nhà Ả (thuộc thôn Đình Hồ, xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thì bị điện giật tử vong, thi thể cháy xém.



Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ xác định nguyên nhân khiến 4 lao động tử vong là do dòng điện 35KV phóng trúng.



Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, ông Phan Đắc Hùng, thời điểm xảy ra sự cố giữ chức Phó giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, là lãnh đạo trực tiếp phụ trách về kỹ thuật an toàn nhưng đã vi phạm quy trình dẫn đến quá trình thi công xảy ra sự cố giật điện, gây nên cái chết cho 4 lao động nói trên./.