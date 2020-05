Vụ án Đường-Dương: Núp dưới danh nghĩa doanh nghiệp, thủ đoạn tinh vi

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/5, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung Tướng Lương Tam Quang đã trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí liên quan đến vụ việc án Nguyễn Xuân Đường đang được dư luận rất quan tâm thời gian qua.

Vợ chồng Đường Dương.

Ông Lương Tam Quang cho biết, liên quan đến vụ án Nguyễn Xuân Đường, qua theo dõi của Bộ Công an, từ 2010 đến nay đã xử lý nhiều đối tượng có liên quan đến bị can này. Tuy nhiên, đối tượng Nguyễn Xuân Đường hành động rất tinh vi, đều không ra mặt, nên chưa đủ căn cứ để xử lý, quá trình thu thập tài liệu cũng rất khó khăn.

"Băng nhóm của Nguyễn Xuân Đường có tổ chức, núp dưới danh nghĩa doanh nghiệp, che mắt bằng doanh nhân thành đạt có nhiều hoạt động thiện nguyện. Có nhiều phương thức, thủ đoạn xảo quyệt, đối phó với các cơ quan, tổ chức. Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương vận động nhân dân tố giác các hành vi tội phạm, qua đó mới thu thập đủ tài liệu, căn cứ xử lý. Khi có kết quả điều tra chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin", Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.



Theo ông Quang, tất cả những nghi vấn về có hay không tình trạng bảo kê cho vợ chồng Đường-Dương hoạt động đều được xử lý theo đúng vi phạm của pháp luật, và cần có chứng cứ chứng minh cụ thể. Bộ Công an đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khẩn trương điều tra, mở rộng vụ việc một cách hết sức khách quan, công tâm, đúng pháp luật và với quan điểm xem xét toàn diện, vi phạm đến đâu thì xử lý đến đó, làm triệt để, không có vùng cấm và không bỏ lọt tội phạm, không để oan người vô tội.

Trước đó, CQĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích".

Đến 21h30 ngày 10/4/202, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã bắt được Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường "Nhuệ", SN 1971, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Liên quan đến vụ án Nguyễn Xuân Đường, Công an tỉnh Thái Bình ngày 16/4 đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với 4 bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Bốn bị can là các cán bộ Sở Tư pháp và Tài nguyên Môi trường Thái Bình có liên quan đến một số hoạt động đấu giá mà vợ chồng Đường-Dương đã từng tham gia tại địa phương./.