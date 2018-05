Vụ bắt trùm gỗ lậu Phượng “râu“ ở Đắk Nông: Thêm một cán bộ "sa ngã"

Liên quan vụ bắt gỗ lậu cực lớn ở Đắk Nông, báo Người Lao động dẫn lời ông Ngô Xuân Lộc, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm điểm trách nhiệm trong vụ tàng trữ, vận chuyển gỗ lậu tại huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) mà Bộ Công an vừa triệt phá. Trong ảnh: Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Báo Tài nguyên Môi trường) Sáng 8/5, ông Trần Đức Thắng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil (huyện Cư Jút), cho biết cơ quan điều tra đã làm việc với đơn vị và hiện đơn vị đã tạm đình chỉ công tác ông Phạm Văn Hồng, Trạm phó Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 1, chờ kết quả điều tra. Trong ảnh: Số gỗ tang vật. (Ảnh: báo Tài nguyên Môi trường) Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 1 có 4 người, nhưng tối 26 rạng sáng 27/4 (khoảng thời gian xe gỗ của Phượng "râu" qua trạm - PV) chỉ có mình ông Hồng trực. Theo tường trình của ông Hồng, tối 26/4, nghe tiếng cưa và tiếng xe ở trong rừng nên nhờ một người coi trạm còn ông đi kiểm tra, khi về thì người này báo xe gỗ tự ý mở barie qua trạm. Trong ảnh: Gỗ lậu được công an thu giữ trong xưởng gỗ của Phượng "râu". (Ảnh: CAND) Liên quan vụ việc, ngày 2/5, Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cho biết đã quyết định đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ là lãnh đạo 2 Đồn biên phòng 747 (Bo Heng) và đồn 749 (Yok Đôn) để phục vụ công tác điều tra vụ vận chuyển hàng trăm mét khối gỗ lậu của Phan Hữu Phương (hay còn gọi là Phượng "râu"). Trong ảnh: Thượng tá Cao Hữu Tùng, đồn trưởng đồn 747 bị đình chỉ công tác. Trước đó, sáng 27/4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành bắt giữ một vụ mua bán, vận chuyển, khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn tại Vườn Quốc gia Yok Đôn. Đối tượng cầm đầu đường dây này là trùm buôn gỗ Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”, trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Phượng “râu” được biết đến trong giới buôn gỗ như một ông trùm tại địa bàn tỉnh Đắk Nông nói riêng, Tây Nguyên nói chung. (ảnh: Công an nhân dân) Một cán bộ điều tra cho biết, vào thời điểm lực lượng chức năng vây bắt, ông trùm Phượng “râu” bất ngờ nhảy lên một chiếc xe bán tải bỏ trốn. Tuy nhiên, khi vừa ra đến bìa rừng thì lực lượng trinh sát nơi đây chốt chặn vây bắt tại chỗ. Ngoài ra cơ quan điều tra cũng đang tiến hành tạm giữ 2 đối tượng khác là đàn em thân tín của Phượng “râu” để điều tra, làm rõ. (ảnh: Infonet) Sau đó, Viện KSND huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Trang (35 tuổi, trú tại tổ dân phố 7, Bình Tây, Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa). Trang là tay chân đắc lực, là “cánh tay phải” của ông trùm Phượng “râu nhiều năm nay. Việc bắt khẩn cấp đối với Trang vì nghi can này là một trong mắt xích quan trọng liên quan đến đường dây buôn lậu gỗ. Trong ảnh: Trùm gỗ lậu Phượng "râu". (Ảnh: CAND) Ngày 28/4, Cơ quan điều tra của Ban chuyên án Bộ Công an khám xét tại 2 xưởng gỗ của ông "trùm" Phượng "râu". Tại xưởng gỗ này, Phượng "râu" cho xây dựng tường kiên cố bao bọc xung quanh. Bên trong căn nhà xưởng được lắp đặt nhiều máy cưa, xe nâng... phục vụ cho công tác chế biến lâm sản. (ảnh: Công an nhân dân) Xưởng gỗ nằm cách đường Hồ Chí Minh chưa đầy 200m ở thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, Đắk Nông có diện tích hàng nghìn m2. Có rất nhiều máy móc, xe ô tô phục vụ cho việc vận chuyển gỗ, bên trong xưởng có đến hàng trăm m3 gỗ được tập kết nằm ngổn ngang. (ảnh: Công an nhân dân) Trong tối 27/4, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng của Phan Hữu Phượng, ở căn nhà số 243 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút. (ảnh: Quốc Học - Tuấn Long) Thời điểm lực lượng chức năng tiến hành khám xét, cùng với chiếc xe hạng sang đang đậu trước sân, bên trong tòa nhà có rất nhiều nội thất bằng gỗ quý hiếm. (ảnh: Infonet). Phía đối diện là nhà nghỉ Long Vũ, thuộc sở hữu của gia đình “Phượng râu” cũng đã “cửa đóng then cài” sau khi vụ vận chuyển gỗ lậu của ông chủ bị bắt giữ. (ảnh: Quốc Học - Tuấn Long)./.

Liên quan vụ bắt gỗ lậu cực lớn ở Đắk Nông, báo Người Lao động dẫn lời ông Ngô Xuân Lộc, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm điểm trách nhiệm trong vụ tàng trữ, vận chuyển gỗ lậu tại huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) mà Bộ Công an vừa triệt phá. Trong ảnh: Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: Báo Tài nguyên Môi trường) Sáng 8/5, ông Trần Đức Thắng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Wil (huyện Cư Jút), cho biết cơ quan điều tra đã làm việc với đơn vị và hiện đơn vị đã tạm đình chỉ công tác ông Phạm Văn Hồng, Trạm phó Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 1, chờ kết quả điều tra. Trong ảnh: Số gỗ tang vật. (Ảnh: báo Tài nguyên Môi trường) Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 1 có 4 người, nhưng tối 26 rạng sáng 27/4 (khoảng thời gian xe gỗ của Phượng "râu" qua trạm - PV) chỉ có mình ông Hồng trực. Theo tường trình của ông Hồng, tối 26/4, nghe tiếng cưa và tiếng xe ở trong rừng nên nhờ một người coi trạm còn ông đi kiểm tra, khi về thì người này báo xe gỗ tự ý mở barie qua trạm. Trong ảnh: Gỗ lậu được công an thu giữ trong xưởng gỗ của Phượng "râu". (Ảnh: CAND) Liên quan vụ việc, ngày 2/5, Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cho biết đã quyết định đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ là lãnh đạo 2 Đồn biên phòng 747 (Bo Heng) và đồn 749 (Yok Đôn) để phục vụ công tác điều tra vụ vận chuyển hàng trăm mét khối gỗ lậu của Phan Hữu Phương (hay còn gọi là Phượng "râu" ). Trong ảnh: Thượng tá Cao Hữu Tùng, đồn trưởng đồn 747 bị đình chỉ công tác. Trước đó, sáng 27/4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành bắt giữ một vụ mua bán, vận chuyển, khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn tại Vườn Quốc gia Yok Đôn. Đối tượng cầm đầu đường dây này là trùm buôn gỗ Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”, trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Phượng “râu” được biết đến trong giới buôn gỗ như một ông trùm tại địa bàn tỉnh Đắk Nông nói riêng, Tây Nguyên nói chung. (ảnh: Công an nhân dân) Một cán bộ điều tra cho biết, vào thời điểm lực lượng chức năng vây bắt, ông trùm Phượng “râu” bất ngờ nhảy lên một chiếc xe bán tải bỏ trốn. Tuy nhiên, khi vừa ra đến bìa rừng thì lực lượng trinh sát nơi đây chốt chặn vây bắt tại chỗ. Ngoài ra cơ quan điều tra cũng đang tiến hành tạm giữ 2 đối tượng khác là đàn em thân tín của Phượng “râu” để điều tra, làm rõ. (ảnh: Infonet) Sau đó, Viện KSND huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Trang (35 tuổi, trú tại tổ dân phố 7, Bình Tây, Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa). Trang là tay chân đắc lực, là “cánh tay phải” của ông trùm Phượng “râu nhiều năm nay. Việc bắt khẩn cấp đối với Trang vì nghi can này là một trong mắt xích quan trọng liên quan đến đường dây buôn lậu gỗ. Trong ảnh: Trùm gỗ lậu Phượng "râu". (Ảnh: CAND) Ngày 28/4, Cơ quan điều tra của Ban chuyên án Bộ Công an khám xét tại 2 xưởng gỗ của ông "trùm" Phượng "râu". Tại xưởng gỗ này, Phượng "râu" cho xây dựng tường kiên cố bao bọc xung quanh. Bên trong căn nhà xưởng được lắp đặt nhiều máy cưa, xe nâng... phục vụ cho công tác chế biến lâm sản. (ảnh: Công an nhân dân) Xưởng gỗ nằm cách đường Hồ Chí Minh chưa đầy 200m ở thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, Đắk Nông có diện tích hàng nghìn m2. Có rất nhiều máy móc, xe ô tô phục vụ cho việc vận chuyển gỗ, bên trong xưởng có đến hàng trăm m3 gỗ được tập kết nằm ngổn ngang. (ảnh: Công an nhân dân) Trong tối 27/4, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà riêng của Phan Hữu Phượng, ở căn nhà số 243 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút. (ảnh: Quốc Học - Tuấn Long) Thời điểm lực lượng chức năng tiến hành khám xét, cùng với chiếc xe hạng sang đang đậu trước sân, bên trong tòa nhà có rất nhiều nội thất bằng gỗ quý hiếm. (ảnh: Infonet). Phía đối diện là nhà nghỉ Long Vũ, thuộc sở hữu của gia đình “Phượng râu” cũng đã “cửa đóng then cài” sau khi vụ vận chuyển gỗ lậu của ông chủ bị bắt giữ. (ảnh: Quốc Học - Tuấn Long)./.