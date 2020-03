Vụ bé 4 tuổi bị bạo hành ở Tây Ninh: Cha dượng là đối tượng truy nã

Liên quan đến vụ một bé gái 4 tuổi bị bạo hành dã man ở Tây Ninh mà VOV đưa tin, hiện người cha dượng là Nguyễn Linh Tâm đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An bắt giữ.

Quyết định truy nã của cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà.

Theo một nguồn tin, Nguyễn Linh Tâm hiện đang là bị can có quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Quyết định truy nã được ký ngày 12/2/2019. Trước đó, Nguyễn Linh Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương từ ngày 26/8/2019.



Đến ngày 25/3/2020, sau khi hành hạ bé gái 4 tuổi là con gái riêng của vợ sau là chị Thảo, Tâm bị người dân phát hiện và báo với văn phòng ấp Tân Thuận, Công an xã Hưng Thuận, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Hiện Tâm đã bị bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An bắt giữ.

Riêng chị Thảo, trong quá trình chung sống với Nguyễn Linh Tâm (từ tháng 8/2019) hoàn toàn không biết Tâm là đối tượng đang bị truy nã bởi Tâm ít khi ra ngoài, chỉ đi làm về rồi ở nhà./.