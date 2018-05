Vụ cháu bé nghi bị siết cổ đến chết: Chuyển người mẹ vào viện tâm thần

Liên quan đến cái chết của cháu Nguyễn Thị Ánh Tuyết (9 tuổi, trú tại TP Hải Dương), thông tin trên báo Đất Việt dẫn lời ông Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch UBND phường Thanh Bình, TP Hải Dương cho biết, hiện tại chị Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi, mẹ của nạn nhân) đã tỉnh, sức khỏe phục hồi.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa lấy được lời khai vì tinh thần của người mẹ này không ổn định. Hiện, chị Tuyết đã được chuyển sang điều trị ở Bệnh viện Tâm thần.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Công an nhân dân)

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 13h ngày 28/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhận tin báo của Công an TP Hải Dương về việc cháu Nguyễn Thị Ánh Tuyết chết do bị mẹ đẻ là chị Nguyễn Thị Nguyệt ép uống thuốc chuột.

Khi sinh cậu con trai út cách đây vài tháng, chị Nguyệt phát hiện bị ung thư trực tràng nên buồn chán và có biểu hiện trầm cảm sau sinh, bày tỏ muốn được chết…

Khoảng 11h ngày 28/4, chồng chị Nguyệt đi làm về thì thấy cửa nhà khóa trong, gọi không có ai mở cửa. Sau khi đạp cửa vào nhà thì thấy con trai thứ hai đang ngồi khóc ở trên giường, bên cạnh là chị Nguyệt đang nằm.

Theo gia đình trình bày, chị Nguyệt có nói lại việc đã giết cháu Tuyết bằng việc cho cháu uống thuốc chuột. Sau đó, người phụ nữ này đập đầu vào tường đòi tự tử.

Gia đình tiếp tục tìm kiếm thì phát hiện tại giường ngủ tầng 1 của gia đình, bé gái 9 tuổi nằm bất tỉnh, người tím tái, liền đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, cháu bé được xác định đã tử vong ngoài viện. Chị Nguyệt được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, đòi tự cắn lưỡi và đập đầu vào tường.

Ngày 30/4, Trung tá Tiêu Văn Liễn, phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu là do ngạt cơ học, bị siết cổ bằng chính sợi dây chuyền đeo trên cổ nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, một trong những đối tượng nghi vấn là mẹ đẻ của cháu bé; đồng thời cho biết thông tin bé gái bị mẹ đẻ ép uống thuốc chuột tự tử là chưa có căn cứ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Tình tiết mới vụ cháu bé nghi bị xiết cổ đến chết VOV.VN -Nạn nhân là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (9 tuổi) được xác định tử vong do ngạt cơ học, bị xiết cổ bằng chính sợi dây chuyền đeo trên cổ nạn nhân.