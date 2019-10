Vụ côn đồ chém bị thương 5 người ở Đà Lạt: Khởi tố một nghi can

Ngày 10/10, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi can Nguyễn Văn Phước (44 tuổi, trú tại phường 9, thành phố Đà Lạt), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Xe ô tô của Phước chạy đến quán ăn chém người.



Trước đó, trưa ngày 30/9, đối tượng Nguyễn Văn Phước (44 tuổi, ngụ đường Lữ Gia, phường 9, thành phố Đà Lạt) lái xe taxi biển số 49A - 121.29 cùng Nguyễn Văn Hùng (31 tuổi) điều khiển 1 ô tô khác chở khoảng 10 người mang theo nhiều hung khí lao vào quán vịt quay Thịnh Phát tại phường 6 thành phố Đà Lạt, chém người loạn xạ. Sau khi gây án các đối tượng lên xe ô tô tẩu thoát. Hậu quả 5 người trong quán bị chém trọng thương, trong đó 1 người bị đứt gần lìa cẳng tay trái.

Đối tượng Phước bị lực lượng công an truy bắt ngay sau đó. Còn nhóm nghi can chém người hiện đang bỏ trốn. Phước khai do có người nhà vay nóng tiền của những người ở quán ăn nên thường xuyên bị họ đến đòi nợ và hăm dọa. Vì vậy Phước gọi Hùng và các đối tượng khác đến đánh dằn mặt.

Hiện, Công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại./.