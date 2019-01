Vụ cướp đâm gục bé 10 tuổi cướp dây chuyền: Khởi tố bị can

1. Vụ cướp đâm gục bé 10 tuổi cướp dây chuyền: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người cướp tài sản, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Việt (SN 1984; trú tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang) - nghi phạm vụ cướp đâm bé gái 10 tuổi, cướp tài sản. Trong ảnh: Nạn nhân được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Thanh Niên) Về phần nạn nhân, sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện, cháu Nguyễn Thị Thùy T., (10 tuổi, con ông Nguyễn Đại Sơn, chủ tiệm cầm đồ Đại Phước ở thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên) đã tử vong. Trong ảnh: Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án. 2. Bắt nhóm cướp tài sản của phụ nữ đi trên đường: Từ cuối tháng 12/2018 đến nay, các đối tượng đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, lấy nhiều tài sản gồm tiền mặt, nữ trang và điện thoại. Các đối tượng dùng xe máy chạy trên các tuyến đường ở huyện Cư M’gar, khi thấy phụ nữ đi xe máy một mình có đeo nữ trang, mang theo túi xách chứa tài sản, lập tức áp sát rồi tổ chức cướp giật. 3. Vụ cô gái nghi bị sát hại trong vườn hoa ở Hà Nội: Công an quận Hà Đông, Hà Nội cử những lực lượng tinh nhuệ nhất, tích cực tham gia phá án, truy bắt nghi phạm liên quan đến vụ án. Các đơn vị đang khẩn trương điều tra, khoanh vùng nghi phạm để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an vẫn chưa xác định được hung thủ vụ án mạng xảy ra ở khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi (phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội). 4. Dùng dao tấn công Công an, Phó chỉ huy quân sự xã bị bắt: Tối 6/1, lực lượng chức năng huyện Đắk Song (Đắk Nông) phát hiện và bắt quả tang một xe ô tô đang vận chuyển khối lượng lớn gỗ trái phép. Trong lúc lực lượng chức năng đưa phương tiện về trụ sở thì rần Văn Công (SN 1990, Phó ban chỉ huy quân sự xã) dùng dao tấn công một số người. 5. Vụ 6 thanh niên chặt tay con nợ giữa chợ ở Phan Thiết: Chiều 7/1, một nhóm nam, nữ gồm 6 người đi ô tô 7 chỗ biển số tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến chợ Phú Thủy (phường Phú Thủy, TP Phan Thiết), vào quán cơm tấm bình dân trước chợ tìm bà Nguyễn Thị Thanh Hương để đòi nợ. Tại đây hai bên đã xảy ra cãi vã, nhóm người này xông vào đánh một người thân bà Hương, thấy thế bà Hương chạy đến can ngăn lập tức một thanh niên dùng dao chặt vào tay phải bà Hương khiến nạn nhân đứt lìa 3 ngón tay. 6. Lâm tặc khống chế, hành hung hai cán bộ lâm trường: Sáng 9/1, nguồn tin từ huyện Kon Plông, Kon Tum cho biết, Công an huyện này đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi hành hung cán bộ lâm trường và đang mở rộng điều tra để củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng này tại thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, lực lượng công an thu giữ 2 dao nhọn là hung khí gây án đồng thời phát hiện các đối tượng cất giấu 3 quả lựu đạn và 8 viên đạn các loại tại nơi ở./.

