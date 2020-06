Vụ dàn cảnh trộm tôm ở Cà Mau: Bắt tạm giam thêm 6 đối tượng

Liên quan vụ việc dàn cảnh trộm tôm trong quá trình thu mua tại Cà Mau, ngày 3/6, Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết, vừa bắt tạm giam thêm 6 người có liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nhóm người dàn cảnh trộm tôm.



Theo đó, có 3 người bị bắt tạm giam để điều tra hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Dương Thanh Tuấn (39 tuổi), Huỳnh Minh Quang (25 tuổi) và Phạm Ngọc Hận (31 tuổi). Còn Võ Văn Thì (42 tuổi), Nguyễn Chí Thới (28 tuổi) và Huỳnh Nhật Trường (24 tuổi) bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi không tố giác tội phạm.

Trước đó, 3 người gồm Đỗ Huệ Tánh (38 tuổi), Lê Văn An (37 tuổi) và Võ Văn Thạnh (26 tuổi) cũng đã bị Công an huyện Đầm Dơi bắt tạm giam. Cả 9 đối tượng trên đều ngụ tỉnh Bạc Liêu và bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan vụ việc dàn cảnh trộm cắp tôm của người dân trong quá trình tiến hành thu mua.

Như VOV đã đưa tin, ông Lê Duy Châu (xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) đã đến công an địa phương trình báo và gửi clip quay lại cảnh thương lái mua tôm, dàn cảnh trộm tôm của mình. Sau đó, nhiều người dân khác trên địa bàn cũng đến cơ quan công an tỉnh Cà Mau trình báo nghi vấn bị thương lái dàn cảnh trộm tôm./.