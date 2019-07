Vụ đột kích sòng bạc Our City: Phát hiện hơn 10.000 tỷ đồng giao dịch qua mạng

Chiều 27/7, hàng trăm cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng ập vào kiểm tra hành chính Tòa nhà chính Khu đô thị Our City, bên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), nơi có rất nhiều người Trung Quốc lưu trú.



Tại đây, lực lượng cảnh sát phát hiện rất nhiều người Trung Quốc đang vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế. Bên ngoài, toàn bộ mặt tiền tòa nhà dài hàng trăm mét bị lực lượng cảnh sát phong tỏa bảo vệ nghiêm ngặt.



Hàng rào sắt được dựng chắc chắn, lực lượng cảnh sát, xe chuyên dụng được huy động đến phong tỏa, kiểm soát chặt chẽ các lối ra, vào.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện tại khu vực tòa nhà trung tâm đặt rất nhiều máy móc thiết bị phục vụ cho việc vận hành hệ thống đánh bạc qua mạng. Còn tại các tòa nhà xung quanh, trong các phòng kín cũng đều có máy móc, thiết bị liên quan.

Sáng 28/7, trả lời PV VTC News, Đại tá Lê Ngọc Châu – Giám đốc Công an TP Hải Phòng xác nhận thông tin, từ chiều 27/7, lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng đột kích vào tòa nhà thuộc Khu đô thị Our City triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn liên quan đến nhóm người Trung Quốc.

Đại tá Lê Ngọc Châu cho biết thêm, lực lượng cảnh sát và Ban chuyên án đang thống kê, kiểm đếm tang vật, lấy lời khai những người liên quan phục vụ công tác điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể, chi tiết về chuyên án.

Lực lượng chức năng đang tạm giữ hơn 380 người Trung Quốc cùng các tang vật liên quan.

Tối 28/7, cơ quan chức năng thông tin hơn 380 người Trung Quốc bị bắt quả tang khi đang vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế tại Khu đô thị Our City.

Cụ thể, Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Công an TP Hải Phòng phối hợp phát hiện triệt phá ổ nhóm này.



Vụ án này được xác định là lớn nhất từ trước đến nay, với quy mô, số lượng người nước ngoài và cả số tiền vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam.

Hơn 100 phòng làm việc ở đây được các "con bạc'' thuê để thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng cho biết, từ khi vào vận hành, người lạ rất khó có thể vào được trong khu đô thị này. Tuy nhiên, công tác triển khai phá án đã được thực hiện thành công, đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã tạm giữ hơn 380 người Trung Quốc đang điều hành các website tổ chức cho các công dân của Trung Quốc đánh bạc trực tuyến, trong đó có các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, lô đề.

Theo số liệu xác định sơ bộ ban đầu, số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc này là hơn 3 tỷ nhân dân tệ (tức hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam).

Cơ quan Công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, hơn 530 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt cùng nhiều tài liệu và đồ vật liên quan khác./.