Vụ dùng búa đinh đánh chết người: Nạn nhân vừa ra khỏi nhà bị đánh gục

Ngày 7/10, công an huyện Nghĩa Đàn tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã Nghĩa Bình khiến 1 người đàn ông tử vong. Bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thương (SN 1976, trú xã Nghĩa Bình) là nghi phạm của vụ án.



Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Ông Phạm Hải - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình cho biết, nạn nhân trong vụ án mạng là anh Hoàng Minh H. (SN 1972, trú xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn). Ở địa phương, nạn nhân H. hiền lành, sống hòa đồng với mọi người.



Nghi phạm Nguyễn Văn Thương cũng sống tại xã Nghĩa Bình, là người không bình thường. Thương đã có 2 đời vợ nhưng đều đã ly hôn. Vợ của Thương thỉnh thoảng đi làm công nhân thời vụ ở trên lô cam, ổi của gia đình của anh H, nên Thương ghen.



Trước đó, khoảng 15h30 ngày 7/10, Thương mang theo búa đinh đi xe máy từ nhà hướng về thị trấn Nghĩa Đàn. Khi đi đến gần nhà anh H. Thương theo dõi thấy anh H. đi xe đạp điện ra khỏi nhà, Thương liền bám theo sau.



Anh H. vừa ra khỏi nhà được một đoạn thì Thương chạy xe máy áp sát dùng búa đánh một phát mạnh vào đầu anh H. Bị đánh mạnh bất ngờ từ phía sau, anh H. ngã xuống đường.



Không dừng lại, Thương tiếp tục nhảy xuống dùng búa đánh mạnh thêm 4 phát nữa vào đầu nạn nhân khiến anh H tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thương bỏ trốn khỏi hiện trường.



Phát hiện sự việc, người dân đã đưa nạn nhân H. đi cấp cứu nhưng đã tử vong từ trước. Sự việc được người dân báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.



Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân H. bị đánh 5 phát vào đầu bằng búa dẫn đến tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ghen tuông.



Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.