Vụ giết phụ nữ, trốn xuống tàu làm ngư phủ: Hành trình điều tra vụ án

Liên quan vụ một người phụ nữ bị sát hại ở Phú Quốc, thông tin trên Zing cho biết, để xác định được nghi can, cơ quan chức năng đã kiểm tra camera an ninh dọc những tuyến đường chính ở Phú Quốc thì phát hiện xe máy của nạn nhân được một thanh niên chạy về dãy nhà trọ gần khu vực có nhiều tàu cá. Kiểm tra phòng trọ, cơ quan điều tra thu hồi xe máy của nạn nhân và xác định được nghi can là Nguyễn Minh Động (ảnh) 26 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TP.HCM. (ảnh: Zing) Trưa 11/1, khi biết Động đang trên tàu KG 93999-TS, cơ quan điều tra cùng cảnh sát biển lên tàu CSB 2001 ra khu vực cách Mũi Hanh (Phú Quốc) khoảng 45 hải lý. Hơn 21h cùng ngày, Động được đoàn công tác đưa về Hải đội 401 để làm việc với cơ quan điều tra. (ảnh: Tuổi Trẻ) Trước đó, thông tin trên Người Lao động cho biết, khoảng 19h ngày 4/1, người dân phát hiện thi thể một phụ nữ nằm chết tại bìa rừng thuộc ấp Dương Tơ, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc nên báo cho Công an huyện Phú Quốc. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (ảnh: Công an cung cấp) Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, Công an huyện Phú Quốc xác định nạn nhân là bà Lâm Thị Thu (SN 1976; ngụ TP HCM), mới ra Phú Quốc được hơn nửa tháng. (ảnh: Tuổi Trẻ) Đến 17h ngày 11/1, Công an huyện Phú Quốc phối hợp với lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 bắt giữ nghi phạm khi y đang đánh bắt cá trên biển. Trong ảnh: Nghi phạm Nguyễn Minh Đồng cùng tang vật (Ảnh: Người Lao động) Vnexpress thông tin, tối 3/1, Động ngồi uống bia với một số người bạn khu vực Dinh Cậu, trong đó có chị Thu. Sau đó Động chở Thu đi dạo trên tỉnh lộ 47 thì hai người xảy ra mâu thuẫn. Đến xã Dương Tơ, do tức giận, Động đã đánh Thu tử vong, bỏ xác bên bìa rừng, lấy xe cùng một số tài sản của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Trong ảnh: Nghi phạm được Cảnh sát biển đưa về Hải đội 401 vào khuya 11/1. (Ảnh: Zing.vn) Sáng hôm sau, thi thể nạn nhân được người dân phát hiện. Biết chuyện bại lộ, Động nhờ người quen xin cho mình theo tàu đánh cá làm ngư phủ để lẩn trốn. Tối 11/1, khi đối tượng đang trên tàu ra đảo Thổ Chủ thì bị bắt. Trong ảnh: Xã Dương Tơ (màu đỏ) ở Phú Quốc - nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Google Maps/Zing) Hiện Công an huyện Phú Quốc đã bàn giao Nguyễn Minh Động cho Công an tỉnh Kiên Giang điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (ảnh: Bảo vệ Pháp luật) Sáng 12/1, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) Phạm Văn Nghiệp đã đến thăm và trao 10 triệu đồng tiền thưởng cho Công an huyện Phú Quốc vì có thành tích xuất sắc phá nhanh vụ án. (ảnh: Nhân Dân)./.

