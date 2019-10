Vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong: Khởi tố cô giáo chủ nhiệm

Liên quan đến vụ án cháu bé Lê Hoàng L. học sinh lớp 1 trường Tiểu học Gateway tử vong, sáng nay (15/10), Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với cô giáo chủ nhiệm của cháu L. là Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị can Thủy được tại ngoại.

Cô giáo Nguyễn Thị Thủy tại cơ quan điều tra. (Ảnh: An ninh thủ đô)

Trước đó, ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định Khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người". Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện khoa học hình sự - Bộ Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân cháu L. tử vong.



Cơ quan chức năng xác định cháu L. tử vong do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn. "Thời gian tử vong từ 9-12h tính từ thời điểm khám nghiệm tử thi là 0h30 ngày 7-8, tức là cháu bị chết ngạt trong ô tô", Cơ quan điều tra cho biết, và nêu rõ, kết quả giám định cũng loại trừ nguyên nhân bé trai tử vong do tác động ngoại lực.

Quá trình điều tra, sáng 27/8, Cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy, người phụ trách đưa đón trẻ trường Gateway, về tội “Vô ý làm chết người”. Tối cùng ngày 27/8, cơ quan điều tra đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với bà Quy.

Đến ngày 3/9, Cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Doãn Quý Phiến về tội “Vô ý làm chết người”. Ông Phiến được tại ngoại, bị áp dùng hình thức ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

Tài xế Doãn Quý Phiến

Trước đó, vào khoảng 6h sáng ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến điều khiển xe BKS 29B-069.56 đưa đón học sinh từ bãi gửi xe ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy.

Sau đó, hai người này đi đón 13 học sinh, trong đó có cháu L. Khi đưa học sinh đến trường, tài xế Phiến và bà Quy với vai trò phụ trách đã không kiểm tra xe nên không biết còn bé L. trên xe.