Vụ kế toán trường học tự tử ở Cà Mau:Công an huyện lảng tránh báo chí?

Liên quan vụ việc kế toán của một trường tiểu học trên địa bàn huyện Thới Bình, Cà Mau) tự tử bằng thuốc diệt cỏ, sau khi hẹn báo chí để cung cấp thông tin, Công an huyện Thới Bình lại không làm việc.



Sự việc ông T.M.P. (SN 1986, ở huyện Thới Bình), là kế toán của một trường tiểu học tự tử xảy ra vào ngày 9/10. Nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết, ông P. uống thuốc diệt cỏ tự tử tại nhà. Sau đó, được người thân đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã, rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều trị nhưng không qua khỏi.

Trường tiểu học Trí Phải Tây.

Được biết, ông P. nhiều năm qua là kế toán tại một trường Tiểu học ở huyện Thới Bình và trường này vừa có hiệu trưởng mới về nhận nhiệm vụ vào tháng 9. Khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thới Bình đã đến xác minh vụ việc.



Khi tiếp nhận thông tin, PV liên hệ ông Nguyễn Hồng Quân, Trưởng Công an huyện Thới Bình để xác minh. Sau khi đã hẹn cung cấp thông tin trên điện thoại, ông Quân lại cho biết “vụ việc dài lắm” nên đề nghị xuống gặp trực tiếp.



Theo lời ông Quân, PV đến Công an huyện Thới Bình gặp trung tá Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội Tham mưu Tổng hợp, xuất trình thẻ nhà báo để được cung cấp thông tin. Tuy nhiên, lấy lý do "không có giấy giới thiệu" và "ông Quân đi công tác đột xuất... không thuộc thẩm quyền" nên Trung tá Cường nhất định không cung cấp thông tin, cho dù Luật Báo chí quy định "Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo".



Nhiều lần phóng viên đã gọi điện, nhắn tin vào số điện thoại trước đó đã liên lạc với ông Quân, nhưng không được hồi âm. Phóng viên VOV đã phản ánh việc này tới Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau thì được hồi đáp: “đã hẹn làm việc và có thẻ nhà báo thì phải được cung cấp thông tin mới đúng”. Sở này cũng cho biết thêm, “đã có trao đổi với lãnh đạo công an tỉnh để sau này những vụ việc liên quan đến công an cứ trực tiếp gửi văn bản để Công an tỉnh chỉ đạo”.



Dư luận đặt vấn đề, không biết "vụ việc dài lắm" là như thế nào mà khó vậy?/.