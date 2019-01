Vụ nổ súng trong bữa tiệc ở Vinh: Khởi tố 3 đối tượng

Công an thành phố Vinh, Nghệ An đã khởi tố bị can với Nguyễn Anh Tú (33 tuổi) về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Hồ Viết Công (26 tuổi) về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Trương Quang An (41 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích.

Một người được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, vào đêm 3/12/2018, Lê Anh Tuấn (33 tuổi, trú tại thành phố Vinh) tổ chức bữa tiệc tại nhà hàng ở phường Hưng Dũng (TP Vinh), mời nhóm bạn hơn chục người dự. Đang diễn ra bữa ăn thì Nguyễn Anh Tú và Phạm Trung Hiếu (27 tuổi) là 2 khách mời xảy ra mâu thuẫn cá nhân dẫn tới xô xát.

Lúc này, Tú rút một khẩu súng ngắn dọa bắn Hiếu thì Hồ Viết Công ngồi cùng mâm xông vào can ngăn lấy được khẩu súng và bắn 5 phát lên trần nhà. Tiếng súng vang lên khiến nhiều người có mặt tại quán chạy tán loạn.

Nhằm xóa dấu vết, nhóm người tham gia bữa tiệc của Tuấn cùng nhặt vỏ đạn, xóa dữ liệu camera an ninh của nhà hàng. Dọn xong hiện trường, nhóm này hẹn nhau tới một quán cà phê ở xã Nghi Phú (TP Vinh) để nói chuyện.

Tuy nhiên, tại quán cà phê này mâu thuẫn tiếp tục xảy ra, Lê Anh Tuấn bị Trương Quang An dùng kéo đâm trọng thương. Bênh Tuấn, Hồ Viết Công xông vào giằng kéo đâm An. Hồ Viết Công và Nguyễn Anh Tú sau đó bị cơ quan điều tra bắt.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

