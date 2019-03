Vụ nữ sinh bị sát hại: Nhiều tình tiết bất ngờ

1. Vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại: Sáng 31/3, Đại tá Tráng A Tủa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban chuyên án 219D cho biết quá trình điều tra bước đầu xác định đối tượng vừa bị bắt Vì Văn Toán (ảnh) SN 1982), trú ở đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, chính là kẻ chủ mưu, có vai trò cầm đầu trong vụ án sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên. Đối tượng này bị Công an tỉnh Điện Biên bắt khẩn cấp ngày 29/3 vì hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Toán đã thuê Bùi Văn Công (ảnh) và đồng bọn bắt cóc nạn nhân Cao Mỹ Duyên để tống tiền. Vì Văn Toán có mối quan hệ thân với nhóm của Bùi Văn Công và đồng bọn, vì các đối tượng này thường xuyên mua ma túy từ vợ chồng Toán để sử dụng. Trước đó, ngày 28/3, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã bắt đối tượng Vì Thị Thu (ảnh) SN 1982, cùng trú ở đội 5, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, là vợ của Vì Văn Toán về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra xác định, đối tượng Thu thường xuyên có hành vi bán ma túy cho nhóm của Bùi Văn Công. Công an tỉnh Điện Biên cũng bác bỏ thông tin đối tượng Bùi Kim Thu (ảnh) - vợ của Bùi Văn Công là kẻ chủ mưu chính, “tú bà” chuyên dẫn dắt gái bán vào các động mại dâm, vũ trường và bán sang nước ngoài, đã bắt cóc nữ sinh Cao Mỹ Duyên về nhà làm nô lệ tình dục để kiếm tiền, trước khi bán sang biên giới. Thông tin cho rằng bà Trần Thị Hiền, mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên đã vay của đối tượng Vì Văn Toán 300 triệu đồng nhưng không trả nên dẫn đến sự việc là chưa có cơ sở. Trong ảnh: 9 đối tượng được xác định có liên quan đến vụ án. (ảnh: CAND) 2. Vụ sát hại vợ rồi lên facebook nói “nhớ vợ”: Ngày 13/2, sau khi sát hại vợ bằng búa, Nguyễn Hữu Nam (42 tuổi, ngụ tại Thanh Hóa) bỏ đi, rồi đăng lên facebook dòng trạng thái: "Nhớ vợ Trang, giờ anh đi theo vợ". Tuy nhiên, sau đó, nghi can này đã lẩn trốn hơn 1 tháng trời và bị công an bắt giữ tại TP.HCM vào ngày 30/3. (ảnh: Infonet) 3. Đột kích sới bạc tại Gia Lai: Sáng sớm 31/3, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) phối hợp cùng Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động K02, Bộ Công an đột kích và triệt phá một sới bạc lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh Gia Lai. Lực lượng chức năng bắt giữ trên 130 đối tượng tại hiện trường và tạm giữ hơn 60 ô tô các loại có biển số các tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk, Bình Định, TPHCM được xác định là xe của các đối tượng tham gia đánh bạc. 4. Vụ xông vào trụ sở chém trưởng và phó công an xã: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Đình Tiến (SN 1971, ở thôn Dương Hòa, xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào) về tội "Giết người". Tiến là kẻ đã xông vào trụ sở Công an xã Minh Đức (nằm trong trụ sở UBND xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) chém ông Nguyễn Phụng Huy (SN 1961, trưởng Công an xã Minh Đức) và ông Vũ Đồng Hiệu (SN 1962, phó trưởng Công an xã)./.

