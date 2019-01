Vụ nữ tài xế say rượu tông chết 3 người ở Lâm Đồng: Khởi tố bị can

Liên quan vụ nữ tài xế tông chết 3 người ở Lâm Đồng, thông tin trên Công an nhân dân cho biết, chiều 4/1, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ tài xế Đỗ Thục Hân (23 tuổi), ngụ xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. (ảnh: CAND) Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, đêm 1/1, Hân chở 5 người bạn của mình đến một nhà hàng tổ chức sinh nhật. Đến khoảng 23h cùng ngày, sau khi đã uống bia rượu, Hân chở nhóm bạn của mình quay về bằng taxi của công ty thì xảy ra tai nạn. (ảnh: Tiền Phong) Thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, khi xe taxi chạy trên quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng), hướng Đức Trọng - TP.HCM thì tông vào xe máy do Nguyễn Văn Huy (30 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) lái chạy cùng chiều phía trước. Sau khi tông xe máy, taxi tông vào cây xanh bên đường và lật úp. (ảnh: Tiền Phong) Vụ tai nạn khiến anh Lê Văn Cường (23 tuổi), Lê Kim Thành Tuấn (29 tuổi), cùng ngụ tại xã Ninh Gia và Nguyễn Xuân Phi (39 tuổi), thường trú tại tỉnh Long An, tử vong tại chỗ. Bản thân Hân cùng 4 người khác bị thương nặng được người dân chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. (ảnh: Tiền Phong) Theo cơ quan Công an, nồng độ cồn của tài xế Hân sau tai nạn đo được là 1.108mg/1 lít khí thở. Trong ảnh: Chiếc xe ô tô bị lật úp sau vụ tai nạn. (ảnh: Vietnamnet) Kiểm tra hộp đen, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe taxi chạy với tốc độ 107km/h. (ảnh: Người Lao động) Chiếc taxi hư hỏng nặng sau tai nạn. (ảnh: Thanh Niên) Vụ tai nạn khiến chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Thanh niên)./.

Liên quan vụ nữ tài xế tông chết 3 người ở Lâm Đồng, thông tin trên Công an nhân dân cho biết, chiều 4/1, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ tài xế Đỗ Thục Hân (23 tuổi), ngụ xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. (ảnh: CAND) Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, đêm 1/1, Hân chở 5 người bạn của mình đến một nhà hàng tổ chức sinh nhật. Đến khoảng 23h cùng ngày, sau khi đã uống bia rượu, Hân chở nhóm bạn của mình quay về bằng taxi của công ty thì xảy ra tai nạn. (ảnh: Tiền Phong) Thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, khi xe taxi chạy trên quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng), hướng Đức Trọng - TP.HCM thì tông vào xe máy do Nguyễn Văn Huy (30 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) lái chạy cùng chiều phía trước. Sau khi tông xe máy, taxi tông vào cây xanh bên đường và lật úp. (ảnh: Tiền Phong) Vụ tai nạn khiến anh Lê Văn Cường (23 tuổi), Lê Kim Thành Tuấn (29 tuổi), cùng ngụ tại xã Ninh Gia và Nguyễn Xuân Phi (39 tuổi), thường trú tại tỉnh Long An, tử vong tại chỗ. Bản thân Hân cùng 4 người khác bị thương nặng được người dân chuyển tới bệnh viện cấp cứu. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. (ảnh: Tiền Phong) Theo cơ quan Công an, nồng độ cồn của tài xế Hân sau tai nạn đo được là 1.108mg/1 lít khí thở. Trong ảnh: Chiếc xe ô tô bị lật úp sau vụ tai nạn. (ảnh: Vietnamnet) Kiểm tra hộp đen, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe taxi chạy với tốc độ 107km/h. (ảnh: Người Lao động) Chiếc taxi hư hỏng nặng sau tai nạn. (ảnh: Thanh Niên) Vụ tai nạn khiến chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng. (Ảnh: Thanh niên)./.