Vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái: Đề nghị Bộ Công an giải trình

Sáng 19/4, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp về nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và giải pháp trong thời gian tới.

Tại phiên họp, Ủy ban Tư pháp đã đề nghị các cơ quan giải trình về 6 vụ việc đáng chú ý thời gian qua, trong đó có vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi ôm hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy của chung cư tại quận 4, TPHCM.

Theo Điều 147 BLTTHS năm 2015, trong thời hạn 20 ngày kể từ khi nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, cơ quan điều tra phải ra 1 trong 3 quyết định: Khởi tố vụ án; quyết định không khởi tố vụ án; quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo. Trường hợp vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải xác minh ở nhiều địa điểm thì có thể kéo dài nhưng không quá 2 tháng hoặc có thể gia hạn thêm 2 tháng nữa.

Vụ việc xảy ra từ 2/4, có camera ghi lại hình ảnh, nhưng đến nay đã 18 ngày vẫn chưa có quyết định của cơ quan điều tra.

Hình ảnh bé gái bị ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ trong thang máy.

Theo Ủy ban Tư pháp, cử tri phản ánh, việc giải quyết như vậy là chậm, trong khi vụ việc không phức tạp, không phải xác minh tại nhiều nơi. Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ Công an giải trình ý kiến cử tri về tiến độ giải quyết tố giác, tin báo vụ việc này.

Một vụ việc khác cũng được nhóm nghiên cứu của Uỷ ban Tư pháp yêu cầu giải trình là vụ bé gái 9 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm.

Theo diễn biến, ngày 24/2, nghi phạm lừa chở cháu bé đến khu vực vườn chuối, cởi đồ của mình, dùng vũ lực để xâm hại bé gái khiến nạn nhân bị tổn thương vùng kín. Cơ quan CSĐT cấp huyện sau đó ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi và có công văn đề nghị VKS hủy bỏ biện pháp tạm giữ đối với bị can này, gây bức xúc dư luận.

Trên cơ sở đó, ngày 22/3/2019, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can từ tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi sang tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, bắt tạm giam bị can.

Nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp nhận định, việc cơ quan điều tra và VKS cấp huyện chỉ quyết định khởi tố về Tội dâm ô có tính chất nhẹ hơn và để bị can tại ngoại là thiếu nghiêm minh trong xử lý.

Vì vậy, nhóm nghiên cứu đề nghị cơ quan điều tra và VKSND Hà Nội giải trình việc khởi tố không đúng tội danh trong vụ án nêu trên. Có nguyên nhân do nhận thức pháp luật, do chưa nắm vững sự thay đổi của BLHS năm 2015 về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi hay không?...

Đối với vụ việc ông Đỗ Mạnh Hùng có hành vi dùng vũ lực để ép hôn trái ý muốn trong thang máy một chung cư tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, chỉ bị phạt hành chính 200.000 đồng, cử tri cho rằng với hành vi trên mà áp dụng quy định của Điều 5 Nghị định 167 là khiên cưỡng, không chính xác. "Hành vi dùng vũ lực, dùng tay giữ má nạn nhân để ép hôn trái ý muốn thực chất là hành vi xâm hại tình dục, xâm hại đến thân thể của nạn nhân, không phải là "cử chỉ". Mức phạt 200.000 đồng là không có tính răn đe, gây bức xúc dư luận" - Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp Nguyễn Thị Thủy cho biết.

Nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp đề nghị Bộ Công an giải trình ý kiến của cử tri liên quan đến tính chính xác của việc quy định của pháp luật để xử lý hành vi trên và hướng đề xuất sửa đổi.

Về vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên, theo Ủy ban Tư pháp, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị Bộ Công an trao đổi thông tin về ý kiến của cử tri cho rằng, với hiện trường vụ án, tử thi và tình trạng quần áo của nạn nhân nữ, tại sao không xác định có hành vi xâm hại tình dục, để sau đó lại phải khai quật tử thi mới quyết định khởi tố bổ sung đối với tội Hiếp dâm./.