Vụ sát hại nữ sinh 19 tuổi ở TPHCM: Đã xác định được nghi phạm

Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã xác định được nghi phạm sát hại chị Phạm Trần T.U. (19 tuổi, quê Biên Hoà, Đồng Nai), hiện là sinh viên Trường ĐH KHXH&NV (Đại học Quốc gia TPHCM). Trong ảnh: Hình ảnh camera ghi lại cảnh nghi can được xác định đã vào phòng nạn nhân rồi rời đi vào thời điểm xảy ra vụ việc. (ảnh: Tiền Phong)

Thông tin trên Tiền Phong cho biết, qua điều tra, bước đầu công an thu giữ 1 con dao và một cán dao Thái Lan màu vàng. Căn nhà xảy ra vụ việc được chia thành 15 phòng cho thuê. Nạn nhân ở phòng cùng 2 người khác. (ảnh: Tuổi Trẻ)