Vụ thi thể trong bao tải, xác định 2 đối tượng liên quan

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể người đàn ông trong bao tải trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp vào đêm 13/4, ngày (20/4), Công an TP HCM đã xác định được 2 người chở bao tải chứa thi thể đến bỏ tại khu vực này và đang tiếp tục làm rõ lời khai nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Chiều 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã triệu tập 2 người liên quan đến vụ thi thể ông Đinh Phú Cường (sinh năm 1972, ngụ quận Tân Bình), được bỏ vào trong bao tải để bên đường vào ngày 13/4.

Hiện trường vụ thi thể ông Cường phát hiện bị bỏ trong bao tải.

Bước đầu 2 người này khai nhận: Ông Cường đến nhà chơi sau đó bị điện giật tử vong, hoảng sợ nên 2 người này đem thi thể ông này bỏ vào bao rồi mang đi bỏ trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Qua điều tra và căn cứ giám định pháp y của công an, ông Cường tử vong do phù phổi cấp, không phát hiện vết thương do vật sắc, nhọn gây ra.

Cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp hiện đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình thụ lý theo thẩm quyền để phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP HCM tiếp tục làm rõ lời khai này.

Như VOV.VN đưa tin, trước đó khoảng 23h30 đêm 13/4, trong lúc nhân viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đi thu gom rác, đến đoạn đường Phan Văn Trị thuộc quận Gò Vấp đưa rác lên xe thì thấy một bao tải nằm trên vỉa hè. Tưởng là bao rác, nhân viên thu gom mở ra xem thì phát hiện bên trong chứa một thi thể người nên đã trình báo công an./.