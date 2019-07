Vụ triệt phá đường dây sản xuất xăng giả: Phó Thủ tướng tặng thư khen

Chiều 18/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia do ông Đàm Thanh Thế, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả từ đầu năm đến nay.

Công an tỉnh Đắk Nông nhận thư khen của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đặc biệt quan tâm đến vụ việc triệt phá đường dây sản xuất xăng giả do công an tỉnh Đắk Nông triệt phá trong thời gian qua.

Báo cáo với đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 389, Đại tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chỉ đạo chuyên án, từ ngày 28/5 đến 2/6/2019, Công an tỉnh Đắk Nông đã cùng các đơn vị khác của Bộ Công an bắt quả tang các đối tượng đang có hoạt động pha trộn dung môi với chất kích RON tạo thành xăng giả.

Tại 6 điểm thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, lực lượng công an đã thu giữ hơn 3 triệu lít dung dịch các loại để làm xăng giả, 3 tàu thủy, 6 xe bồn, 5 máy bơm, 50 kg chất tạo màu và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Đến nay, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố và ra lệnh tạm giam với tổng số 28 bị can để điều tra, làm rõ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, trong đó có "đại gia" xăng dầu miền Tây Trịnh Sướng.



Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã chúc mừng, biểu dương chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua.

Ông Đàm Thanh Thế yêu cầu Ban Chuyên án tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, củng cố chứng cứ, tài liệu để bóc gỡ toàn bộ đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo ông, kế hoạch chống buôn lậu và gian lận xăng dầu là chuyên đề xuyên suốt trong nhiều năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 rất quan tâm, cho đây là mặt hàng cần quyết liệt ngăn chặn để đẩy lùi vấn nạn buôn lậu, sản xuất kinh doanh xăng dầu giả.

"Công an tỉnh Đắk Nông đã triệt phá được đường dây sản xuất xăng giả với quy mô rất lớn, sẽ liên quan đến rất nhiều tội danh. Sau khi phân tích đánh giá, đây là bài học kinh nghiệm để các lực lượng rút kinh nghiệm từ những cơ chế chính sách, các biện pháp quản lý để phòng ngừa ngăn chặn trong thời gian tới”- ông Đàm Thanh Thế cho biết.

Nhân dịp này, ông Đàm Thanh Thế, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã trao thư khen của Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình tới Công an tỉnh Đắk Nông trong việc triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ xăng giả lớn nhất từ trước tới nay./.



Đường dây kinh doanh xăng giả của Trịnh Sướng: Bắt giữ bị can thứ 28 VOV.VN - Tính đến nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố, bắt tạm giam bị can thứ 28 liên quan đến đường dây kinh doanh xăng giả của Trịnh Sướng.