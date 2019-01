Vụ trốn thuế tại trạm BOT TPHCM-Trung Lương: Cần xử lý nghiêm minh

Ngày 1/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành bắt khẩn cấp Ngô Bá Thắng, Giám đốc chi nhánh Long An thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Trần Văn Miền, Phó Giám đốc chi nhánh Long An kiêm Trạm trưởng Trạm thu phí Chợ Đệm, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Tô Phước Hùng, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; Nguyễn Thị Kim Huệ, Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh và Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Xuân Phi.

Cao tốc TPHCM - Trung Lương. (ảnh: Vnexpress)

Các đối tượng trên đang bị điều tra liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước. Việc cơ quan điều tra bắt giữ các đối tượng trên được sự đồng tình ủng hộ của các tài xế.

Tài xế Nguyễn Huy Hoàng (ngụ tại quận Bình Thạnh – TP HCM) cho rằng, việc cậy quyền cậy chức để bớt xén phần lợi nhuận này làm lái xe cũng bị ảnh hưởng và họ rất bức xúc. Vì vậy, việc bắt giữ những người liên quan đến hành vi trốn thuế tại trạm thu phí cao tốc Trung Lương – TP HCM nhận được sự đồng tình của các lái xe, đồng thời mong các cơ quan chức năng làm mạnh vấn đề này.

Tài xế Trần Mạnh Việt (ngụ quận Tân Bình, TPHCM) hoàn toàn ủng hộ việc cơ quan điều tra phát hiện và bắt giữ nhóm lợi ích. Tuy nhiên tài xế Việt đề nghị từ vụ việc này, cơ quan chức năng cần phải quản lý chặt chẽ đồng thời xử lý nghiêm minh./.

