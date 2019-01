Vụ truy sát kinh hoàng ở TPHCM: Bắt giữ 1 nghi phạm

Liên quan vụ truy sát 4 người trong phòng trọ, thông tin trên Thanh Niên cho biết, ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Kha (ảnh) 26 tuổi, quê Cà Mau, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. (ảnh: Zing) Kha được xác định là nghi phạm nằm trong băng nhóm xông vào phòng trọ chém 4 người bị thương nặng. Trong ảnh: Đối tượng Kha tại cơ quan điều tra. (ảnh: Thanh Niên) Công an TPHCM dẫn lời khai của đối tượng Kha cho biết, vào khoảng 19h ngày 13/1, trong lúc ở phòng tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Kha thấy nhóm của Ngô Văn Đây (31 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) đi tìm bạn của mình là Phạm Trí Thức (SN 1989, trú tỉnh Cà Mau). Khi nhóm của Đây đi khỏi, sau đó Kha kể lại sự việc cho Thức và Trương Trí Nguyện (SN 1990, trú tỉnh Cà Mau) nghe. Trong ảnh: Hiện trường vụ truy sát kinh hoàng. (ảnh: Thanh Niên) Cho rằng việc Đây tìm mình cần phải làm rõ nên Thức, Nguyện, Kha rủ thêm một số đối tượng mang theo dao tự chế rồi sử dụng xe Innova do Thức điều đến để đi đánh trả thù. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng) Khi đến dãy trọ của Đây trên đường Lê Văn Chí (phường Linh Trung,quận Thủ Đức), cả nhóm cầm hung khí xông vào phòng trọ dí chém Đây và 3 người bạn đang ngồi nhậu. Trong ảnh: Hiện trường vụ án. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng) Sau khi gây án, cả nhóm lên xe bỏ đi khỏi hiện trường. 4 nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Trong ảnh: Người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng) Theo báo Công an TPHCM, chính thức tới thời điểm này CQĐT đã bắt được 1 đối tượng, đang truy bắt các đối tượng còn lại. Trước đó có nhiều thông tin đã bắt được 2 đối tượng là không đúng. Trong ảnh: Rất đông người dân theo dõi vụ việc. (ảnh: KT) Hiện trường nơi xảy ra vụ truy sát kinh hoàng. (Ảnh: Thanh Niên) Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt những người liên quan. (ảnh: Vietnamnet)./.

