Vụ xã hội đen đánh chết người: Danh tính 2 nghi phạm bị tạm giữ

1. Vụ xã hội đen đánh chết người: Liên quan vụ người đàn ông bị xã hội đen đánh chết ở Gia Lai, sáng 11/2, thông tin trên Công an TPHCM cho biết, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ 2 nghi phạm Lầu Thái Bảo Khoa (ảnh) SN 1985, phường Hội Thương, TP Pleiku và Phạm Văn Thành (SN 1983, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku). (ảnh: Lao Động) Đây là 2 trong số 5 đối tượng đi trên xe ô tô xông vào nhà ông Lê Đình Hữu Phước (SN 1964, ngụ phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) dùng súng và vũ lực khống chế bắt ông Phước đi. Trong ảnh: Nghi phạm Lầu Thái Bảo Khoa. (Ảnh: Lao Động) Trước đó, 2 người thân của ông Phước có chơi đá gà và thua độ đối tượng Đ.N.L khoảng 100 triệu đồng. Ông Phước đứng ra nhận trả nợ thay. Bắt đầu từ tháng 12/2018, đối tượng L liên tục đến nhà ông Phước gây áp lực đòi nợ, siết luôn chiếc xe bán tải của ông. Chưa nhận được hết số nợ, khoảng 18h ngày 9/1, L. kéo thêm 5 người đi xe ô tô đến nhà ông Phước "dằn mặt". Tại đây, các đối tượng dùng súng bắn chỉ thiên, lao vào hành hung ông Phước, và đưa ông này đi ra khỏi nhà. Trong ảnh: Gia đình đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân. (Ảnh: Zing) Sau đó, ông Phước được đưa tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu, khoảng 3h sáng 9/1, thì tử vong tại bệnh viện. Trong ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai - nơi ông Phước tử vong sau khi bị các đối tượng đánh đập. (ảnh: Lao Động) 2. Trộm hoa lan bán lấy tiền mua ma túy: Hoàng Hồng Tâm (SN 1979, trú tại Tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khai nhận đã trộm cắp nhiều giỏ hoa lan trên của một nhà dân tại khu vực tổ 31, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, bán lấy tiền mua ma túy. Đối tượng còn khai, trước đó đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp hoa lan khác trên địa bàn thành phố. 3. Bắt người tình của Tuân “bóng ma” cùng số ma túy đá lớn: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố các bị can Nguyễn Thị Xuân (ảnh) 26 tuổi, tạm trú phường Phú Tài, TP Phan Thiết ; Huỳnh Tân Trà (thường gọi Cóc, 25 tuổi, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc). (ảnh: Pháp luật TPHCM) Được biết, mặc dù mới 26 tuổi nhưng Xuân đã được được mệnh danh là bà trùm ma túy đá ở địa bàn Bình Thuận. Xuân là người nghiện ma túy, từng sống như vợ chồng với Tuân, một đối tượng hình sự cộm cán thường được gọi là “bóng ma”, cũng là một người nghiện. Trong ảnh: Hiện trường vụ bắt quả tang 1 kg ma túy đá. (ảnh: Pháp luật TPHCM) 4. Sát hại vợ tạị phiên tòa hòa giải: Sáng 11/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (43 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) mức án 20 năm tù giam về tội “Giết người”. Trước đó, sau buổi hòa giải tại TAND thị xã Buôn Hồ, bực tức vì vợ không rút đơn ly hôn, Hùng đã lấy con dao thủ sẵn trong người xông đâm vợ tử vong./.

1. Vụ xã hội đen đánh chết người: Liên quan vụ người đàn ông bị xã hội đen đánh chết ở Gia Lai, sáng 11/2, thông tin trên Công an TPHCM cho biết, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ 2 nghi phạm Lầu Thái Bảo Khoa (ảnh) SN 1985, phường Hội Thương, TP Pleiku và Phạm Văn Thành (SN 1983, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku). (ảnh: Lao Động) Liên quan vụ người đàn ông bị xã hội đen đánh chết ở Gia Lai, sáng 11/2, thông tin trên Công an TPHCM cho biết, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ 2 nghi phạm Lầu Thái Bảo Khoa (ảnh) SN 1985, phường Hội Thương, TP Pleiku và Phạm Văn Thành (SN 1983, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku). (ảnh: Lao Động) Đây là 2 trong số 5 đối tượng đi trên xe ô tô xông vào nhà ông Lê Đình Hữu Phước (SN 1964, ngụ phường Yên Đỗ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) dùng súng và vũ lực khống chế bắt ông Phước đi. Trong ảnh: Nghi phạm Lầu Thái Bảo Khoa. (Ảnh: Lao Động) Trước đó, 2 người thân của ông Phước có chơi đá gà và thua độ đối tượng Đ.N.L khoảng 100 triệu đồng. Ông Phước đứng ra nhận trả nợ thay. Bắt đầu từ tháng 12/2018, đối tượng L liên tục đến nhà ông Phước gây áp lực đòi nợ, siết luôn chiếc xe bán tải của ông. Chưa nhận được hết số nợ, khoảng 18h ngày 9/1, L. kéo thêm 5 người đi xe ô tô đến nhà ông Phước "dằn mặt". Tại đây, các đối tượng dùng súng bắn chỉ thiên, lao vào hành hung ông Phước, và đưa ông này đi ra khỏi nhà. Trong ảnh: Gia đình đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân. (Ảnh: Zing) Sau đó, ông Phước được đưa tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu, khoảng 3h sáng 9/1, thì tử vong tại bệnh viện. Trong ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai - nơi ông Phước tử vong sau khi bị các đối tượng đánh đập. (ảnh: Lao Động) 2. Trộm hoa lan bán lấy tiền mua ma túy: Hoàng Hồng Tâm (SN 1979, trú tại Tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khai nhận đã trộm cắp nhiều giỏ hoa lan trên của một nhà dân tại khu vực tổ 31, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, bán lấy tiền mua ma túy. Đối tượng còn khai, trước đó đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp hoa lan khác trên địa bàn thành phố.

Hoàng Hồng Tâm (SN 1979, trú tại Tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khai nhận đã trộm cắp nhiều giỏ hoa lan trên của một nhà dân tại khu vực tổ 31, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, bán lấy tiền mua ma túy. Đối tượng còn khai, trước đó đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm cắp hoa lan khác trên địa bàn thành phố. 3. Bắt người tình của Tuân “bóng ma” cùng số ma túy đá lớn: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố các bị can Nguyễn Thị Xuân (ảnh) 26 tuổi, tạm trú phường Phú Tài, TP Phan Thiết ; Huỳnh Tân Trà (thường gọi Cóc, 25 tuổi, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc). (ảnh: Pháp luật TPHCM)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố các bị can Nguyễn Thị Xuân (ảnh) 26 tuổi, tạm trú phường Phú Tài, TP Phan Thiết ; Huỳnh Tân Trà (thường gọi Cóc, 25 tuổi, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc). (ảnh: Pháp luật TPHCM) Được biết, mặc dù mới 26 tuổi nhưng Xuân đã được được mệnh danh là bà trùm ma túy đá ở địa bàn Bình Thuận. Xuân là người nghiện ma túy, từng sống như vợ chồng với Tuân, một đối tượng hình sự cộm cán thường được gọi là “bóng ma”, cũng là một người nghiện. Trong ảnh: Hiện trường vụ bắt quả tang 1 kg ma túy đá. (ảnh: Pháp luật TPHCM) 4. Sát hại vợ tạị phiên tòa hòa giải: Sáng 11/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (43 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) mức án 20 năm tù giam về tội “Giết người”. Trước đó, sau buổi hòa giải tại TAND thị xã Buôn Hồ, bực tức vì vợ không rút đơn ly hôn, Hùng đã lấy con dao thủ sẵn trong người xông đâm vợ tử vong./. Sáng 11/1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (43 tuổi, trú tại tổ dân phố 3, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) mức án 20 năm tù giam về tội “Giết người”. Trước đó, sau buổi hòa giải tại TAND thị xã Buôn Hồ, bực tức vì vợ không rút đơn ly hôn, Hùng đã lấy con dao thủ sẵn trong người xông đâm vợ tử vong./.