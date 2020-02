Vụ xác chết trên sông Hàn: 2 nghi phạm góp tiền với nạn nhân đánh bạc

Chiều nay (7/2), ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thưởng nóng 100 triệu đồng cho Ban chuyên án chỉ sau 7 tiếng đồng hồ đã bắt được hung thủ giết người chặt xác bỏ vào valy trên sông Hàn.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, một người đánh cá trên sông Hàn đã hỗ trợ rất tích cực cho việc phá án. Nạn nhân được xác định là B.Đ.B, nữ, 20 tuổi, ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, lưu trú tại Nhà nghỉ Phúc Lợi, đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 4/12/2019 với mục đích du lịch, thị thực đến ngày 4/3/2020.

Hung thủ tại cơ quan công an.

Nghi phạm gây án gồm 2 người, một nam và một nữ cùng Quốc tịch Trung Quốc. Đó là Tiêu Quý Bình (17 tuổi) và Tần Lê (Qin Li) ở Quý Châu, Trung Quốc, trú tại số nhà 14 Trương Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng; Nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 23/12/2019, thị trực có giá trị đến ngày 20/3/2020.

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Tiêu Quý Bình đánh bạc tại Crown Plaza Đà Nẵng. Nạn nhân là bạn thân của Qin Li (Tần Lê), người yêu của Tiêu Quý Bình nên có tiếp xúc và muốn góp tiền để Tiêu Quý Bình đánh bạc với hình thức “thắng, thua chia đều”.

Tang vật của hung thủ tại khách sạn.

Tiêu Quý Bình đã thua bạc. Ngày 6/2, B.Đ.B đến số nhà 14 Trương Văn Hiến đòi lại 61 nghìn USD đã đưa cho Tiêu Quý Bình.

Tại đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Tiêu Quý Bình dùng 1 sợi dây thừng siết cổ nạn nhân đến chết. Tiếp đó, đối tượng này dùng dao cắt lìa phần đầu, chân, tay... rồi bỏ các phần thi thể nạn nhân vào va li, túi xách. Sau đó, Tiêu Quý Bình dùng xe máy biển kiểm soát 92B1- 07307 chạy lên cầu Tuyên Sơn, cầu Trần Thị Lý vứt xác nạn nhân xuống sông Hàn, còn lại 1 bao hung thủ bỏ vào thùng rác trong phòng ở.

Đại tá Trần Mưu Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng báo cáo về kinh nghiệm phá án.

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng biểu dương Công an thành phố đã phá án trong vòng 7 giờ đồng hồ: "Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, chúng tôi ghi nhận, đánh giá rất cao kết quả phá án của Công an thành phố. Kết quả của các đồng chí tạo niềm tin rất lớn trong nhân dân, cả hệ thống chính trị của thành phố trong những ngày đầu năm trong bối cảnh toàn thành phố chúng ta đang tăng cường các giải pháp chống dịch vi rút corona. Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy kết quả đạt được, giữ cho thành phố ngày càng bình an."/.