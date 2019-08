Vụ xe chở rác đâm tử vong học sinh: VKS trả hồ sơ, điều tra bổ sung

Ngày 23/7/2019 Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) có Kết luận điều tra số 155/CQĐT-ĐTTH vụ án hình sự đề nghị truy tố đối với lái xe Lê Hoàng Lê. Theo đó, Kết luận điều tra xác định bị can Lê Hoàng Lê (lái xe chở rác của HTX Thành Công) gây tại nạn chết người.

Thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh : CTV).

Khoảng 14h ngày 12/4/2019, lái xe Lê nhận lệnh đi thu gom rác thải sinh hoạt. Đến khoảng 16h cùng ngày, Lê điều khiển xe tải chở rác BKS 29H-177.36 đi theo hướngVũ Trọng Phụng đi Ngụy Như Kon Tum để về HTX Thành Công. Khi đến đoạn lối mở quay đầu (ngang số nhà 124 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) thì thấy một xe ô tô màu đen đi cùng chiều đi chậm dần để quay đầu nên lái xe Lê điều khiển xe đi chậm dần và gần như dừng hẳn lại.

Sau khi ô tô màu đen quay đầu, Lê không quan sát gương cầu bên phải đầu xe và cũng không nghĩ có phương tiện tham gia giao thông khác vòng cắt qua đầu xe ô tô của mình điều khiển nên đã đạp ga tăng tốc độ khoảng 10km/h và gây tai nạn cho cháu PĐM học sinh trường THCS Phan Đình Giót (SN 2005, trú tại quận Thanh Xuân) do xe chở nặng nên sau va chạm tiếp tục di chuyển 5m mới dừng lại. Nạn nhân bị xe chở rác kéo lê một đoạn.

Lúc này người dân chạy ra hô hoán nên Lê điều khiển xe lùi lại 20cm, rồi xuống xe để kéo cháu M ra và cùng người dân đưa M vào cấp cứu ở Viện Huyết học truyền máu Trung ương nhưng do thương tích nặng cháu M được chuyển ngay sang Bệnh viện 198- Bộ Công an tiếp tục cấp cứu. Đến 18h10 cùng ngày cháu M đã tử vong tại Bệnh viện 198.

Kết luận điều tra xác định lái xe Lê Hoàng Lê điều khiển xe ô tô gây tại nạn giao thông làm chết người.

Ngày 30/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Lê về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Khoản 1, điều 260 Bộ luật hình sự”. Bị can Lê bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ 30/5 đến 25/7.

Kết luận điều tra cũng xác định: Đối với hành vi điều khiển xe ô tô chở rác BKS 29H-177.36 của HTX Thành Công trong khung giờ xe tải chở rác không được phép hoạt động theo quy định của UBND thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, Công an quận Thanh Xuân xử phạt vi phạm hành chính mức phạt 750.000 đồng đối với lái xe Lê.

Cháu PĐM có hành vi điều khiển xe đạp vượt chuyển hướng xe không đảm bảo an toàn vi phạm Luật giao thông đường bộ nhưng nạn nhân đã chết cơ quan chức năng không ra quyết định xử phạt.

Theo Kết luận điều tra, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân do ông Lê Hồng Thắng làm giám đốc thay mặt quận Thanh Xuân ký hợp đồng thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt với HTX Thành Công, trong đó ông Nguyễn Ngọc Phương là cán bộ lao động hợp đồng được giao nhiệm vụ kiểm tra giám sát công tác duy trì, vệ sinh môi trường của nhà thầu và xác nhận vào Lệnh vận chuyển đã thiếu trách nhiệm trong việc giám sát, để trống thông tin trong Lệnh vận chuyển tạo điều kiện cho HTX Thàh Công thu gom rác vi phạm quy định của thành phố, nhưng không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông nói trên.

HTX Thành Công do ông Phạm Thiên Lộc làm Giám đốc chịu trách nhiệm về an toàn giao thông. HTX Thành Công đã cho xe tải đi thu gom rác vào thời gian ghi trong Lệnh vận chuyển không phù hợp với thời gian quy định tại Quyết định 06. Ông Nguyễn Tiến Trung là cán bộ giám sát của HTX Thành Cong được giao nhiệm vụ ký giám sát và trực tiếp điều động xe tải chở rác đi thu gom rác, tuy nhiên hành vi trên không phải là nguyên nhân gây trực tiếp gây tai nạn.

Công an quận Thanh Xuân cũng xác định không có quy định xử phạt đối với cá nhân, tổ chức khi giao xe cho người làm công nên cơ quan Cảnh sát điều tra không đề cập xử lý.

Tuy nhiên, ngày 6/8/2019, ông Phan Thanh Tùng (bố của nạn nhân P.Đ.M) có đơn đề nghị gửi lên VKSND quận Thanh Xuân, VKSND thành phố Hà Nội, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Thanh Xuân, Công an thành phố Hà Nội kiến nghị hàng loạt vấn đề chưa thoả đáng được chỉ ra trong kết luận điều tra vụ án nêu trên.

Ông Phan Thanh Tùng cho rằng, kết luận điều tra đã không nêu đúng sự thật khách quan của vụ án, có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ việc, áp dụng pháp luật không đúng, bỏ lọt tội phạm.

Liên quan đến kiến nghị nội dung kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an quận Thanh Xuân, trưa 9/8 trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Phạm Như Cương, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp (Công an quận Thanh Xuân) xác nhận kiến nghị của ông Tùng là có căn cứ. Ông Cương cho hay, phía gia đình cháu bé không đồng tình với bản kết luận điều tra, cho rằng cần phải khởi tố thêm; câu chữ trong bản kết luận điều tra không hợp lý-từ dùng chưa đảm bảo tính khách quan trong hồ sơ.

Về thủ tục pháp lý, công an đã hoàn thành kết luận điều tra gửi Viện kiểm sát đề nghị truy tố. Tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân có đơn kiến nghị công an, viện kiểm sát. “Chúng tôi nhận định, kiến nghị này cũng có căn cứ. Chúng tôi đang phối hợp thực hiện theo quyết định trả hồ sơ của Viện kiểm sát để điều tra bổ sung thêm chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ sớm nhất theo quan điểm gia đình đánh giá là có thiếu sót, để bảo đảm thời gian đưa vụ án ra xét xử, theo đúng quy định của pháp luật.