Xác định 3 bị can trong vụ án lừa đảo "Trái tim Việt Nam"

Ngày 26/12, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cho biết đã ra tiếp thông báo lần 2 tìm bị hại đã nộp tiền cho Trung tâm Hỗ trợ người nghèo tham gia các chương trình “Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu”, “Trái tim Việt Nam”, “Liên kết ba bên”.

Ảnh minh họa.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đức Trung - cựu Chủ tịch HĐTV Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới; Lê Thị Hằng - cựu Tổng Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo; Bùi Thị Oanh - cựu Phó Trưởng Ban kinh tế của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra đến nay xác định các bị can Trần Đức Trung, Lê Thị Hằng, Bùi Thị Oanh đã lợi dụng danh nghĩa Trung tâm Hỗ trợ người nghèo thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam tổ chức các Chương trình “Câu lạc bộ triệu phú, tích lũy làm giàu”, “Trái tim Việt Nam”, “Liên kết ba bên”, huy động những người tham gia đóng tiền cho Trung tâm để được hưởng hỗ trợ lại với mức lợi nhuận cao, sau đó chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Để có căn cứ xác định rõ thiệt hại của từng cá nhân, phục vụ việc kết luận điều tra vụ án và đảm bảo thời hạn điều tra theo quy định của pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an thông báo lần 2 để các cá nhân là người bị hại đã nộp tiền cho Trung tâm Hỗ trợ người nghèo tham gia các chương trình nêu trên và những người liên quan khác biết, làm đơn tố giác tội phạm và đề đạt nguyện vọng của cá nhân gửi cho Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, hạn cuối cùng là ngày 15/3/2018 để xem xét giải quyết./.

