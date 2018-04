Xác định nghi can thực sự nổ súng làm 2 cha con ở Đà Lạt trúng đạn

Công an tỉnh Lâm Đồng sau 1 ngày tích cực điều tra, truy xét, đã xác định được đối tượng nổ súng khiến 2 cha con ông Trương Công Bình (ảnh) ở số nhà B14, đường Hàn Thuyên (TP Đà Lạt) bị thương. (Ảnh: VTC News) Đối tượng nổ súng được xác định là Trần Minh Khánh (36 tuổi, thường trú ở số 42, đường Ngô Thì Nhậm, hiện tạm trú tại số 1, đường Hàn Thuyên) cách gia đình ông Trương Công Bình khoảng 200m, thông tin trên Công an Nhân dân. Trong ảnh, hiện trường vụ nổ súng được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: phapluatplus) Tại cơ quan Công an, Trần Minh Khánh thừa nhận hành vi dùng súng hơi mua qua mạng bắn về phía căn nhà số B13, B14… gây thương tích cho cha con ông Trương Công Bình. Trong ảnh, vết máu của cha con ông Bình tại hiện trường (Ảnh: Người Lao Động) Sau khi “xả đạn”, Trần Minh Khánh đã chạy lại hiện trường để xem. Chiều tối 5/4, Trần Minh Khánh đã bị cơ quan Công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Trong ảnh, một số đạn thu giữ tại hiện trường (Ảnh: Công an Nhân dân) Trong quá trình điều tra, truy xét vụ 2 cha con ông Bình bỗng nhiên bị trúng đạn, cơ quan điều tra Công an TP Đà Lạt xét thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn đã khám xét khẩn cấp căn nhà B13, cạnh nhà các nạn nhân. Tại đây đã phát hiện và thu giữ "kho vũ khí", hung khí nguy hiểm, gồm 3 khẩu súng, 169 viên đạn và 58 vỏ đạn đã qua sử dụng cùng hàng loạt dao, mã tấu Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng) Cơ quan chức năng đã tạm giữ 5 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, trong đó có ông Trần Minh Tuấn (43 tuổi), chủ căn nhà số B13. Ông Tuấn cũng đã thừa nhận số súng, đạn, hung khí là của mình. Trong ảnh, số súng đạn và hung khí thu tại nhà ông Trần Minh Tuấn (Ảnh: Người Lao Động) Ban đầu, nhóm của ông Trần Minh Tuấn bị tình nghi liên quan đến vụ nổ súng này. Tuy nhiên quá trình điều tra cho thấy đối tượng nổ súng không liên quan đến nhóm của ông Tuấn. Trong ảnh, chiếc xe bán tải đỗ bên ngoài nhà ông Bình cũng bị trầy xước nghi do trúng đạn (Ảnh: Người Lao Động) Thông tin trên Công an Nhân dân cũng cho biết, khẩu súng hơi do Khánh gây ra vụ nổ có độ nén đến 300kg, nên áp lực viên đạn bắn ra là cực lớn, có tính sát thương rất cao. Cơ quan điều tra đã gửi khẩu súng tang vật và các mẫu đạn đến cơ quan giám định Bộ Công an để xác định mức độ hành vi xử lý đối tượng. Khi gây ra vụ nổ súng, Khánh sử dụng ống ngắm, đầu giảm thanh nên không gây ra tiếng nổ lớn. Trước đó, đối tượng bị xử lý hành chính 2 lần về hành vi sử dụng súng tự chế. Đối tượng này có khả năng tự chế được một số loại súng. Khoảng 14h ngày 4/4, anh Trương Văn An, con trai ông Bình, dắt xe máy ra khỏi nhà, bất ngờ bị trúng đạn ở bàn tay trái. Thấy vậy, ông Trương Công Bình chạy ra băng bó vết thương cho con trai cũng bị trúng đạn bàn tay phải. Cả 2 nạn nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng phẫu thuật vết thương. Vụ việc được báo cho cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an Nhân dân)

