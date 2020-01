Xác minh thông tin Trưởng Công an xã dùng súng doạ bắn dân

Sáng nay (3/1), lãnh đạo UBND xã Đức Phú, huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) cho biết, địa phương đang phối hợp xác minh thông tin Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Công an xã rút súng chĩa vào người dân dọa bắn. Đảng uỷ xã Đức Phú cũng đã nắm được thông tin và yêu cầu ông Lợi làm tường trình vụ việc.

Hình ảnh cắt từ đoạn camera.

Theo đoạn clip được camera an ninh của một người dân ghi lại, tối ngày 31/12, trong lúc đi tuần tra, lực lượng Công an xã Đức Phú phát hiện thanh niên nghi đốt pháo cách đó một tuần nên đã nhắc nhở người này. Tuy nhiên nam thanh niên phủ nhận việc đốt pháo. Trong lúc đang nói chuyện thì ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Công an xã đã dùng tay tát về hướng nam thanh niên và rút súng chĩa vào người này đe doạ. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình nam thanh niên này đã có đơn gửi đến cơ quan Công an tỉnh Bình Thuận để tố cáo hành vi của ông Lợi.



Trước đó, vào khuya ngày 24/12/2019, xã Đức Phú xảy ra một số vụ đốt pháo sáng và công an xã tuần tra truy tìm người đốt nhưng không phát hiện./.