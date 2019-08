“Xách thuê” 2 bánh heroin giá 15 triệu đồng, nam thanh niên bị tóm gọn

Ngày 1/8, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Hắc Hải (SN 1982, trú tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phan Hắc Hải bị bắt giữ

Trước đó, ngày 14/6, công an phường Sài Đồng và tổ công tác đội CSĐT về tội phạm ma túy, CAQ Long Biên phối hợp công an phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông phát hiện tại khu vực đường Quang Trung- quận Hà Đông có một nam thanh niên đeo túi xách màu đen, có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.



Tại đây, cơ quan công an phát hiện trong túi xách màu đen của Hải có 2 bánh hình chữ nhật đều được bọc bằng nilon màu đen bên trong có chứa tinh bột màu trắng.

Tại cơ quan điều tra Hải khai nhận, đó là heroin đối tượng mang giao cho khách lấy tiền công.

Theo đó, khoảng 18h ngày 13/6, Hải có gặp Tráng ở đỉnh Dốc Đá thuộc bản Lóng Luông- Vân Hồ- Sơn La. Khi gặp Tráng đưa cho Hải 2 bánh heroin và nhờ Hải mang xuống Hà Nội giao cho khách.

Hải đồng ý, Tráng trả công cho Hải 15 triệu đồng và đưa cho Hải một điện thoại một điện thoại di động để khi nào xuống đến bến xe Yên Nghĩa, đối tượng liên lạc sẽ có người đến nhận ma túy.