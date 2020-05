Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 1h sáng nay 28/5, tại nhà vợ chồng anh Tòng Văn Hồng (sinh năm 1987) và chị Tòng Thị Phong, ở bản Bon, xã Mường Bon có xảy ra cãi vã khi anh Hồng uống rượu về.

Xích mích trong lúc say rượu, anh rể dùng dao đâm chết em vợ. Ảnh minh họa

Biết vợ chồng chị cãi vã, anh Tòng Văn Toản cùng ở bản Bon, là em ruột của chị Phong đã xuống can ngăn. Trong lúc nói chuyện với anh rể, hai anh em to tiếng với nhau. Do đã uống rượu và không làm chủ được bản thân, Hồng đã dùng dao đâm và làm anh Toản tử vong.



Ông Lò Văn Bưu, Phó chủ tịch UBND xã Mường Bon cho biết, khi nhận được thông tin, sáng nay Ủy ban xã đã báo cáo ngay cho công an huyện Mai Sơn để vào hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc./.