Xin lỗi công khai thuyền trưởng bị tù oan

Ngày 28/12, tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, các cơ quan Tố tụng của huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã tổ chức công khai xin lỗi ông Đặng Ngọc Thanh (SN 1976), ngụ địa phương này. Tại buổi xin lỗi, thay mặt tòa án và các cơ quan chức năng của huyện Châu Thành, ông Diệp Sông Tiền, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Long An nhận sai sót và xin lỗi ông Đặng Ngọc Thanh và gia đình ông. (Ảnh: TTXVN) Ông Diệp Sông Tiền cho rằng, thời điểm xét xử do trình độ của một số cán bộ điều tra, cán bộ tòa án, viện kiểm sát còn hạn chế nên dẫn đến vụ oan sai đối với ông Đặng Ngọc Thanh. (Ảnh: VnExpress) Bốn năm trước, ông Đặng Ngọc Thanh được ông Phạm Thanh Sang là chủ một sà lan thuê làm thuyền trưởng điều khiển phương tiện lưu thông trên sông Vàm Cỏ. Do bận việc riêng nên ông Thanh giao lại sà lan cho chủ. Ông Phạm Thanh Sang điều khiển tàu được một đoạn tiếp tục giao lại cho Võ Văn Quốc là phụ tàu. Do không chú ý quan sát, Võ Văn Quốc điều khiển sà lan tông chìm một chiếc ghe khiến ba mẹ con tử vong. (Ảnh: Tiền Phong) Trong phiên xét xử sơ thẩm, TAND huyện Châu Thành đã tuyên phạt ộng Đặng Ngọc Thanh 7 năm tù về tội “giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện gây hậu quả nghiêm trọng”. Sau đó, tại phiên xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã hủy án sơ thẩm. Tháng 10/2015, sau 7 tháng bị tạm giam, ông Đặng Ngọc Thanh được trả tự do và được đình chỉ điều tra với lý do hành vi không cấu thành tội phạm. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Quá bức xúc, ông Đặng Ngọc Thanh làm đơn yêu cầu TAND huyện Châu Thành công khai xin lỗi và bồi thường oan sai. Sau 3 lần thương lượng mức bồi thường, anh Thanh yêu cầu bồi thường gần 390 triệu đồng do bị kết án oan 7 tháng tù. Tuy nhiên, TAND huyện Châu Thành chỉ đồng ý bồi thường 162 triệu đồng. (Ảnh: Tiền Phong) Ông Đặng Ngọc Thanh không đồng ý mức bồi thường trên nên đã khởi kiện TAND huyện Châu Thành, tỉnh Long An tại TAND huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và được tòa đã thụ lý vụ án./. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

